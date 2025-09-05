रिटायरमेंट के बारे में कप्तान को ही बताना भूल गए मिचेल स्टार्क, बात बढ़ी तो जताया खेद

ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, जिसके बारे में वह अपनी टीम के कप्तान मिचेल मार्श को बताना ही भूल गए। यही कारण है कि अब उन्होंने कप्तान से माफी मांगी है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इसी सप्ताह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। मिचेल स्टार्क चाहते हैं कि वह टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करें। उनके दिमाग में वनडे वर्ल्ड कप 2027 और उसी साल भारत का टेस्ट दौरा है। हालांकि, इस उलझन के बीच उनसे एक बड़ी गलती भी हो गई। मिचेल स्टार्क अपनी टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श को ही अपने रिटायरमेंट के बारे में बताना भूल गए। कप्तान मार्श को इसकी जानकारी इंस्टाग्राम से मिली।

मिचेल स्टार्क ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श को उनके रिटायरमेंट की जानकारी सोशल मीडिया से मिली, क्योंकि पेसर उनको निजी तौर पर बताना भूल गए थे। 2012 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले मिचेल स्टार्क ने 65 मैचों में कुल 79 विकेट निकाले हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वे शायद ऑस्ट्रेलिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। यही कारण है कि मिचेल स्टार्क के रिटायरमेंट से कप्तान मिचेल मार्श को भी दुख हुआ होगा।