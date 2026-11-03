विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे न्यूजीलैंड के लिए बड़ा खतरा, कीवी कप्तान के छूटे पसीने?
रोहित शर्मा और विराट कोहली से न्यूजीलैंड की टीम को सावधान रहना होगा। इस खतरे के बारे में कप्तान मिचेल सैंटनर ने बयान दिया है और कहा है कि वे अभी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम भी रणनीति बनाएंगे।
भारत के दो महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के लिए बड़ा खतरा होंगे। इस बात को न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने स्वीकार किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और अब पांच मैचों की वनडे सीरीज ही दोनों देशों के बीच होने वाली है। इससे पहले मिचेल सैंटनर ने कहा है कि इस वनडे सीरीज में जब उनके गेंदबाज इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के खिलाफ पिच के हिसाब से रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें बहुत अनुशासन में रहना होगा। सैंटनर ने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ी खेल के लिए अच्छे हैं।
सैंटनर ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमने इसे वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में देखा था। मैंने उन्हें लंबे समय से देखा है। मैंने रोहित को IPL में भी देखा है।" सैंटनर ने कहा कि बॉलिंग स्ट्रेटेजी काफी हद तक पिच के नेचर पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, "जब यह थोड़ा सा काम कर रहा होता है, तो यह कैसा दिखता है? और फिर जब यह फ्लैट होता है, तो वह भी कैसा दिखता है?"
उन्होंने माना कि दोनों इंडियन स्टार्स को लेकर फैंस भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इससे (रोहित और विराट के खेलने पर) भीड़ आती है। पूरी T20 सीरीज में हमें बहुत अच्छी भीड़ मिली थी और मुझे उम्मीद है कि रोहित और विराट के यहां होने से भी वैसी ही भीड़ होगी।" कप्तान ने माना है कि न्यूज़ीलैंड ने बॉलिंग ग्रुप में भारत की बैटिंग लाइन-अप पर पहले ही चर्चा कर ली है। "हमने एक बॉलिंग ग्रुप के तौर पर बैठकर इस पर बात की है कि यह कैसा दिखता है, उनका लाइन-अप कैसा दिखता है, न्यूज़ीलैंड में कैसे काम करना है और मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि इन पिचों पर कैसे खेलना है।"
कप्तान सैंटनर ने माना है कि टॉप ऑर्डर में रोहित और कोहली का अनुभव टीम इंडिया की मजबूती देगा। उन्होंने कहा, "उनका रोल टॉप पर बहुत तेजी से खेलना है और फिर बीच में अच्छा स्कोर बनाना है और आखिर में अपनी पावर दिखानी है। रोहित और कोहली ने यह लंबे समय से किया है। शुभमन भी पिछले पांच सालों से शानदार रहे हैं।" रोहित को लेकर सैंटनर ने कहा, "टीमों ने पहले भी रोहित के खिलाफ शॉर्ट गेंदबाजी करने की कोशिश की है, लेकिन अब वह उन पर छक्का मार देते हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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