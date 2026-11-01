मिचेल सैंटनर ने मैदान पर उतरते ही रचा इतिहास, T20I में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने ईश सोढ़ी को पीछे छोड़ा। सैंटनर ने टीम के लिए 143 मैच खेले हैं।
मिचेल सैंटनर ने शनिवार को भारत के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही न्यूजीलैंड के लिए इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ईश सोढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने न्यूजीलैंड टीम के लिए 142 मैच खेले हैं। रविवार को भारत के खिलाफ हैमिल्टन में पांचवें और अंतिम टी20 मैच में कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है। उसने मैट फिशर की जगह ब्लेयर टिकनर को अंतिम एकादश में शामिल किया है।
न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच
मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ मैच में उतरते ही ये उपलब्धि हासिल की। सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए 143 टी20 मैच खेल चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ईश सोढ़ी के नाम है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 142 मैच खेले हैं। टिम साउदी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने कीवी टीम के लिए 126 टी20 इंटरनेशनल मैचों में शिरकत की है। मार्टिन गप्टिल ने 122 मैच खेले हैं, जबकि डेरिल मिचेल के नाम 109 मैच हैं।
मिचेल सैंटनर हाल ही में भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। उन्होंने उन्होंने ईश सोढ़ी को इस लिस्ट में पीछे छोड़ा था। सैंटनर ने भारत के खिलाफ 32 विकेट लिए हैं, जबकि सोढ़ी के नाम 30 विकेट हैं। क्रिस जॉर्डन ने 24 विकेट लिए हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद के नाम 22-22 विकेट हैं।
मिचेल सैंटनर का टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टीम के लिए 143 मैचों की 95 पारियों में 151 विकेट लिए हैं। उन्होंने टीम के लिए 1117 रन भी बनाए हैं। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं। सैंटनर ने इस फॉर्मेट में चार बार चार विकेट हॉल लिए हैं। सैंटनर ने टीम के लिए टेस्ट में 33 मैच खेले हैं और 80 विकेट लिए हैं। वनडे में 129 मैचों में उनके नाम 139 विकेट हैं।
भारत-न्यूजीलैंड सीरीज
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाई है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती तीनों मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को चौथे मुकाबले में जीत मिली। जारी सीरीज में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने चार मैचों में 9 विकेट लिए हैं।
न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर
मिचेल सैंटनर- 143 मैच
ईश सोढ़ी- 142 मैच
टिम साउदी- 126 मैच
मार्टिन गप्टिल-122 मैच
डेरिल मिचेल-109 मैच
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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