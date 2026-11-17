टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, धाकड़ ऑलराउंडर हुआ बाहर
टीम इंडिया के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से ठीक पहले न्यूजीलैंड को एक तगड़ा झटका लगा है। एक धाकड़ ऑलराउंडर सीरीज से बाहर हो गया है। ये कोई और नहीं, बल्कि मिचेल सैंटनर हैं।
टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू हो रही है, मगर इससे पहले मेजबान न्यूजीलैंड को एक तगड़ा झटका लगा है। टेस्ट सीरीज शुरू होने से ठीक दो दिन पहले यानी मंगलवार 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के खेमे से एक बुरी खबर सामने आई है। न्यूजीलैंड की वनडे और टी20 टीम के कप्तान और धाकड़ ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। चोट के कारण वह इस टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, जो कि मेजबानों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि, उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो खिलाड़ी टीम में आया है, उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है।
मिचेल सैंटनर भारत के खिलाफ आने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्हें वनडे सीरीज के आखिरी मैच के दौरान बैटिंग करते समय हाथ में चोट लगी थी। ऐसे में उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। स्कैन से पता चला है कि सैंटनर के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि सैंटनर के खेलने के लिए वापसी की टाइमलाइन पर काम किया जा रहा है। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल हो पाएंगे या नहीं? इसके बारे में सही समय पर अपडेट किया जाएगा।
सैंटनर की जगह इन्हें मिला मौका
दिग्गज ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर के बाहर होने से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की किस्मत चमक गई है। मई में आयरलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को सैंटनर की जगह टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। सीरीज का पहला टेस्ट गुरुवार 19 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में शुरू होने वाला है। इसके बाद 27 नवंबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में दूसरा टेस्ट आयोजित होगा। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 के चक्र के तहत खेली जाएगी।
भारत के लिए बेहद अहम है सीरीज
दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज बेहद खास होने वाली है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत यहां काफी समय से टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। इसके अलावा घर पर भारत को 3-0 से करारी शिकस्त मिली थी, जिसका बदला भारतीय टीम कीवियों से चुकाना चाहेगी। इसके साथ-साथ डब्ल्यूटीसी के फाइनल में अगर टीम इंडिया को पहुंचना है तो इस सीरीज को जीतना ही होगा। अन्यथा शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए राह कठिन हो जाएगी। भारत अभी डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 से बाहर है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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