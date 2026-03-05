मिचेल सेंटनर का खुलासा, बताया SA के खिलाफ सेमीफाइनल में NZ ने कहां मारी बाजी; बोले- मैं झूठ नहीं बोलूंगा…

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस जीत से काफी खुश नजर आए। उन्होंने मैच के बाद टीम की रणनीति और साउथ अफ्रीका से बदला लेने पर खुलकर बात की। साउथ अफ्रीका ने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराया था।

न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर शान से सेमीफाइनल में कदम रखा। साउथ अफ्रीका ने इस नॉकआउट मैच में पहले बैटिंग करते हुए 170 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को न्यूजीलैंड ने फिल ऐलन के तूफानी शतक के दम पर 12.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों पर शतक जड़ ऐतिहासिक पारी खेली। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस जीत से काफी खुश नजर आए। उन्होंने मैच के बाद टीम की रणनीति और साउथ अफ्रीका से बदला लेने पर खुलकर बात की। बता दें, ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पटखनी दी थी, जिसका बदला उन्होंने सेमीफाइनल में लिया।

मिचेल सेंटनर ने मैच के बाद कहा, "यह अच्छा था। मुझे लगता है कि हम साफ तौर पर जानते थे कि साउथ अफ्रीका कितना अच्छा है, और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में यह दिखाया है। तो, एक मुश्किल गेम में ऐसा परफॉर्मेंस देना जाहिर तौर पर काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हर बार, जब आप अच्छा खेलते हैं या कोई गेम हारते हैं, तो आप उससे सीखते हैं। मुझे लगता है कि जब आप जीतते हैं तो भी आप सीखते हैं।

तो, हम जानते थे कि हम उस गेम (अहमदाबाद में) के दौरान जितने अच्छे हो सकते थे, उतने अच्छे नहीं थे, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला, खासकर उस तरह के विकेट पर। मुझे लगता है कि आज यह (सबक) उन्हें लंबे समय तक प्रेशर में रखने की कोशिश करना था। हमने जाहिर तौर पर शुरुआत में थोड़ी ज्यादा स्पिन फेंकी, जो हमने अहमदाबाद में नहीं की थी। लेकिन मुझे लगता है, अगर आप पूरे मैच में विकेट ले सकते हैं, तो जाहिर तौर पर बैट से चलते रहना एक चैलेंज है। पहले दो ओवर के लिए हमेशा एक प्लान होता था (बॉलिंग टैक्टिक्स के बारे में बात करते हुए) और फिर उसके बाद यह एक तरह से फ्री फॉल होता है।

मुझे लगता है, जाहिर है, जब राइट-हैंडर थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो जाहिर है, बहुत ज्यादा स्पिन होती है। तो हमने सोचा कि शायद अगर बॉल थोड़ी और घूम रही होती, तो यह थोड़ी और मुश्किल हो सकती थी, लेकिन, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जब यह स्लॉट में होती है, तो भी यह हिट होती है और हिट ही रहती है। तो, हाँ, यह, मुझे लगता है, चॉप एंड चेंज करने की कोशिश थी क्योंकि विकेट काफी अच्छा था। जाहिर है, एक छोटा ग्राउंड, तेज आउटफील्ड। तो मुझे लगता है, हम बीच से विकेट चटकाते रहे और फिर, आप जानते हैं, स्टब्सी (स्टब्स) और जेनसन ने जाहिर तौर पर शानदार, शानदार पारी खेलकर उन्हें 170 के पार पहुंचाया।

हां, यह था। (चेज) देखना अच्छा था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि हम 170 से बहुत खुश थे, लेकिन आप कभी नहीं जानते, मुझे लगता है, पावरप्ले में विकेट की तरह, हमेशा एक चुनौती होती है, और वे (ओपनर्स) बस वहां गए और अपना गेम खेला और इसे लिया, जो देखना अच्छा था। और, मुझे लगता है, पावरप्ले के जरिए जो ओपनिंग पार्टनरशिप मिलती है, इसमें कोई शक नहीं, यह आपको काफी अच्छी स्थिति में डालती है। अच्छी पोजीशन। और फिर जाहिर है, फिनी (एलन) ने बस खेलना जारी रखा और, मेरा मतलब है, 33 बॉल में 100 रन, यह बुरा नहीं है। बिल्कुल भी बुरा नहीं। अच्छा होता अगर हम (फ़ाइनल में इसे दोहराते हैं)। लेकिन फिर, यह एक अलग ग्राउंड है।

हम वहां पहले भी रहे हैं, जाहिर है। मुझे लगता है कि आप कहां हैं, इस पर निर्भर करता है, यह लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। आप जानते हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर शामिल होते हैं, अलग-अलग साइज के ग्राउंड। इसलिए मुझे लगता है कि हम आज रात जीत से जाहिर तौर पर काफी खुश होंगे। फिर हमारे पास कुछ और दिन हैं, आप जानते हैं, सच में सोचने के लिए कि आगे क्या होता है।