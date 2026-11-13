333 रन बनाकर भी मिचेल सैंटनर को सता रहा था डर, मैच के बाद टीम प्लान से पर्दा उठाया
मिचेल सैंटनर ने मैच के बाद कहा कि 333 रन बनाने के बाद उन्हें लगा कि उनकी टीम ने 20 रन कम बनाए हैं। उन्होंने बताया कि टीम 360 रन के आस-पास बनाने की सोच रही थी।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश थे, हालांकि उन्हें लगा कि शुरुआत में वे प्रतिस्पर्धी स्कोर से लगभग 20 रन पीछे रह गए थे। हेनरी की अगुवाई में गेंदबाजों ने विकेट लेकर इसकी भरपाई कर दी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए लेकिन भारत की बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 26.4 ओवर में 89 रन पर आउट हो गई। तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 27 रन देकर छह विकेट लिए।
360 रन बनाने का था प्लान
मिचेल सैंटनर ने मैच जीतने के बाद कहा, ''मैं इस जीत से काफी खुश हूं। दोबारा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, इसलिए बहुत खुश हूं। यंग ने शानदार बल्लेबाजी की और विकेट गंवाने के बावजूद हमने अच्छा स्कोर बनाया। हम वैसे 360 रन बनाने की सोच रहे थे। हेनरी आज खेलना चाहता था। नई गेंद से और थोड़ी मददगार विकेट पर वह सबसे अच्छा गेंदबाज है।''
हेनरी ने अभ्यास के दौरान साथी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे से टक्कर होने के कारण सिर में लगी चोट के बाद वापसी की। इस तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्होंने सही स्थान पर गेंद करने पर ध्यान दिया जिससे उन्हें फायदा मिला। उन्होंने कहा, ''वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सही स्थान पर गेंद करने पर ध्यान दिया। जिस तरह से हवा चल रही थी, मुझे स्विंग की ज्यादा चिंता नहीं थी। इसलिए पहली गेंद से ही मेरा मकसद अपनी ताकत का इस्तेमाल करना और विकेट को निशाना बनाकर गेंदबाजी करना था। उम्मीद है कि हम अगले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज बराबर करने में सफल रहेंगे।''
हमें लगा कि आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेंगे
वनडे में पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे अय्यर ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है लेकिन दोनों पारियों की विकेट में बहुत बड़ा अंतर था।'' अय्यर ने कहा, ''लेकिन हेनरी ने जिस तरह से पहली गेंद से ही सही जगहों पर गेंदबाजी की, उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे हमें लगा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है। हमने कुछ कैच छोड़े लेकिन खेल में ऐसा होता है।''
उन्होंने कहा, ''जब हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो हमें लगा कि हम आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से गेंद अंदर-बाहर स्विंग हो रही थी, उससे आप यह तय नहीं कर सकते थे कि किस तरह खेलना है। हमारे किसी भी बल्लेबाज ने अपना विकेट इनाम में नहीं दिया। सभी अच्छी गेंद पर आउट हुए।''
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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