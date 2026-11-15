श्रेयस अय्यर की कप्तानी से मिचेल सैंटनर हुए इम्प्रेस, 1-3 से सीरीज गंवाने के बाद भी नहीं बदले तेवर
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने सीरीज गंवाने के बाद कहा है कि यह एक बेहद करीबी सीरीज थी जिसका परिणाम किसी भी तरफ जा सकता था। स्पिनर का मानना है कि उनकी टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने रविवार को कहा कि उनकी टीम ने भारत के खिलाफ खेली गई बेहद करीबी वनडे सीरीज में कई मौके हाथ से जाने दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वनडे सीरीज में मिली 1-3 की हार इस मुकाबले की कड़ी प्रतिस्पर्धा को सही ढंग से नहीं दर्शाती है। भारतीय टीम ने 5वें वनडे में 22 रन से जीत हासिल की और वनडे सीरीज 3-2 से जीती। सैंटनर का मानना है कि न्यूजीलैंड की टीम अहम मौकों पर मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ सकती थी, जिसमें आखिरी वनडे भी शामिल है, टीम 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में असफल रही।
सैंटनर ने श्रेयस की कप्तानी की तारीफ की
सैंटनर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे लगता है कि उन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की। चारों तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। श्रेयस अय्यर ने भी उन्हें रोटेट करते हुए शानदार काम किया। जाहिर है अक्षर को बाद में मौका मिला क्योंकि तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे थे। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, उन्होंने बीच के ओवरों में भी लगातार विकेट चटकाए। मुझे लगता है कि अगर हम हर साझेदारी को थोड़ा और लंबा खींच पाते, तो हम वह मैच जीत जाते। लेकिन वहाँ निश्चित रूप से कुछ मुश्किल दौर थे। उन्होंने सही समय पर अर्शदीप को और सिराज को भी गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया। इसलिए यह एक शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन था।''
अय्यर ने पांच मैच की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में 22 रन से जीत दर्ज करने के बाद कहा, ''अगर आप पूरी सीरीज को देखें तो यह बल्लेबाजों के लिए सीरीज नहीं थी। जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वे मौके पर खरे उतरे। उन्हें पूरा विश्वास था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, वे टीम को जीत दिलाने में सफल रहेंगे। ''
भारत ने 3-1 से जीती सीरीज
अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने अपने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए रविवार को 5वें मैच में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से जीती। भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई।
भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि न्यूजीलैंड को शुरू से बैकफुट पर रखा और उसकी पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। श्रृंखला का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इस तरह से गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने वनडे में विदेशी धरती पर अपनी पहली श्रृंखला जीती।
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