सैंटनर ने अभिषेक-श्रेयस, तिलक और नमन को आउट करके किया बड़ा कारनामा, 19 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की
मिचेल सैंटनर भारत के खिलाफ बतौर कप्तान चार विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले डेनियल विटोरी ने 2007 में ये कमाल किया था।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत को दूसरे टी20 मैच में अपने स्पिन के जाल में फंसा लिया था लेकिन तिलक वर्मा के आखिरी ओवरों में तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 4 विकेट से मैच अपने नाम किया। सैंटनर ने भारत के 4 बल्लेबाजों को आउट करके न्यूजीलैंड को जीत के रास्ते पर लगभग पहुंचा दिया था लेकिन तिलक और नीतीश रेड्डी ने अंतिम ओवर तक चले मुकाबले में बेहतरीन साझेदारी करके जीत भारत की झोली में डाली। इस दौरान सैंटनर ने डेनियल विटोरी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत ने लगातार दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।
सैंटनर ने विटोरी के रिकॉर्ड की बराबरी की
मिचेल सैंटनर भारत के खिलाफ चार विकेट हॉल लेने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे कप्तान बन गए हैं। इससे पहले पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी ने ये कारनामा किया था। उन्होंने बतौर कप्तान 2007 में भारत के चार बल्लेबाजों को आउट किया था। टी20 विश्व कप 2007 में भारत के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 20 रन देकर चार विकेट लिए थे। भारत के खिलाफ चार विकेट लेने वाले अन्य कप्तान में वेस्टइंडीज के डैरेन सैमी और नामिबिया के गेरहार्ड एरासमस का नाम है। सैमी ने 2011 में 16 रन देकर 4 विकेट लिए थे। वहीं गेरहार्ड ने 2026 में 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के खिलाफ मिचेल सैंटनर के नाम 29 विकेट दर्ज हैं। भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में उनसे आगे केवल ईश सोढ़ी हैं।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने शनिवार को भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 4 ओवर में 21 रन दे कर चार विकेट लिए। उन्होंने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपना पहला शिकार बनाया। इसके बाद उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन भेजा। इसी ओवर में उन्होंने अक्षर पटेल को भी आउट किया। उन्होंने पहले मैच में मैच जिताऊ पारी खेलने वाले नमन धीर को भी अपना शिकार बनाया।
न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा कि टीम इस हार की समीक्षा करेगी, लेकिन छूटे हुए मौकों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के बजाय सकारात्मक पहलुओं को भी देखेगी। शृंखला का अगला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाना है, जहां तेज हवाओं के कारण क्षेत्ररक्षण एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
उन्होंने कहा, "अगर दोनों टीमों के कौशल की तुलना करें तो मुकाबला काफी करीबी रहा है। फैसला मैदान पर कुछ छोटे-छोटे पलों से हुआ। आज लक्ष्य का पीछा करते समय अंतिम चरण में हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन हमने कुछ कैच छोड़े और क्षेत्ररक्षण में गलतियां कीं। यही चीजें मैच जिताती या हराती हैं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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