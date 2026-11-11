क्या रोहित शर्मा बनने वाले हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान? मिचेल सैंटनर ने अनजाने में खोल दिया राज
मिचेल सैंटनर और रोहित शर्मा का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोहित को 'हैलो कप्तान' कहकर मिल रहे हैं। जिससे सोशल मीडिया पर उन अटकलों को जोर मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि रोहित मुंबई के कप्तान बन सकते हैं।
मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुई ट्रेड डील ने सबका ध्यान खींचा है। बुधवार को आधिकारिक तौर पर दोनों टीमों के बीच खिलाड़ियों को लेकर अदला-बदली पूरी हुई। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स का हिस्सा बन गए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस में शामिल हुए। हार्दिक पिछले तीन सीजन से मुंबई की कप्तानी कर रहे थे और अब उनके जाने से टीम को कप्तान की जरूरत होगी। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव कैप्टन बनने की रेस में हो सकते हैं लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए लंबे समय तक कप्तानी कर चुके रोहित पर सबकी नजरें हैं, जिनकी कप्तानी में टीम 5 बार खिताब भी जीत चुकी है।
रोहित इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं, जहां भारतीय टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इस सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रोहित शर्मा हैमिल्टन में तीसरे वनडे के बारिश के कारण रद्द होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से मिल रहे थे। इस दौरान रोहित ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर से कहा, ''हैलो मिची।'' इस पर मिचेल ने कहा, ''हैलो कप्तान।'' मिचेल सैंटनर के इस शब्दों से सोशल मीडिया यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद रोहित ही अगले सीजन में मुंबई की कप्तान बन सकते हैं। रोहित मौजूदा समय में ना तो भारत के और ना ही मुंबई के कप्तान हैं। सैंटनर मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और पांड्या की कप्तानी में टीम से जुड़े थे।
2015 में मुंबई से जुड़ने वाले हार्दिक पांड्या, 2015, 2017, 2019 और 2020 में टीम के खिताबी जीत वाले अभियानों का हिस्सा रहे थे। एमआई के साथ सात सीजन बिताने के बाद, वे 2022 सीजन से पहले गुजरात टाइटंस में चले गए और अपनी कप्तानी में इस नई टीम को पहले ही साल चैंपियन बना दिया। 2023 में भी गुजरात की टीम फाइनल तक पहुंची थी। 2024 में वे वापस मुंबई लौटे और टीम की कप्तानी संभाली। अपने आईपीएल करियर के 162 मैचों में, पांड्या ने 146.28 के स्ट्राइक रेट से 2,955 रन बनाए हैं और 82 विकेट लिए हैं।
हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़ेंगे, जो उनकी पिछली 16.35 करोड़ रुपये की फीस से अधिक है। वहीं, अर्शदीप सिंह आईपीएल इतिहास में पंजाब के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद अब मुंबई में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पंजाब के लिए 96 मैचों में 111 विकेट लिए हैं।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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