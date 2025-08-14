ऑस्ट्रेलिया की टीम से ये 3 खिलाड़ी हुए बाहर, किसी का डेब्यू रुका तो किसी का कमबैक; इनको मिला मौका

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के तीसरे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3 बड़े झटके लगे हैं। 3 खिलाड़ी टी20 और वनडे टीम से बाहर हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के तीसरे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3 बड़े झटके लगे हैं। 3 खिलाड़ी टी20 सीरीज डिसाइडर मैच के अलावा इतने ही मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इनमें ऑलराउंडर मिचेल ओवेन, तेज गेंदबाज लांस मोरिस और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट शामिल हैं।

डार्विन में कगिसो रबाडा की एक गेंद मिचेल ओवेन के हेलमेट पर लगी थी। इसके बाद उनका कनकशन टेस्ट हुआ और उसमें वे पास हो गए। एक और गेंद उनके ग्रिल पर लगी। बाद में कनकशन के कुछ लक्षण उनके अंदर नजर आए। ऐसे में वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक टी20 मैच और उसके बाद होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें कम से कम 12 दिनों के अनिवार्य स्टैंड-आउट पीरियड में रहना होगा, जिसका मतलब है कि वह वनडे डेब्यू का मौका गंवा देंगे।

तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट भी अगले मंगलवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, जबकि आरोन हार्डी और मैट कुहनेमैन को टीम में शामिल किया गया है। मॉरिस ने सीरीज की तैयारी के दौरान पीठ में दर्द की शिकायत की थी। यह सीरीज उनकी अंतरराष्ट्रीय वापसी करा सकती थी, लेकिन अब उसमें देरी होगी। वह आगे की जांच के लिए पर्थ लौट आए हैं। वहीं, मैथ्यू शॉर्ट अभी भी वेस्टइंडीज में मांसपेशियों में खिंचाव से उबर नहीं पाए हैं। वह पहले दो टी20 मैचों से बाहर हुए थे और अब आखिरी टी20 के साथ-साथ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।