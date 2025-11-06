ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे T20 मैच में क्यों मिली करारी हार? कप्तान मिचेल मार्श ने खोली बल्लेबाजी की पोल
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बताया है कि गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में उनकी टीम को मिली शर्मनाक हार के पीछे की असली वजह क्या है। कप्तान मार्श ने माना है कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नहीं थी।
ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने बताया है कि गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में उनकी टीम को मिली शर्मनाक हार के पीछे की असली वजह क्या है। कप्तान मार्श ने माना है कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नहीं थी। हालांकि, इस स्कोर को हासिल किया जा सकता था, लेकिन उनकी टीम के लिए साझेदारियां किसी ने नहीं कीं। यही वजह रही कि टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस सीरीज को नहीं जीत पाएगी, क्योंकि सीरीज में अब टीम इंडिया 2-1 से आगे है। चार मैच खेले जा चुके हैं। एक मैच बाकी है। उस मैच को अगर भारत जीतता है तो सीरीज भी जीत जाएगा और हार गया तो सीरीज बराबरी पर समाप्त होगी, क्योंकि एक मैच बारिश में धुल गया था।
मिचेल मार्श ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “मैदान पर उतरते समय मुझे लगा कि उस विकेट पर 167 रन का स्कोर औसत होगा। पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसे हालात में, आपको बस कुछ साझेदारियों की जरूरत होती है और हम ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए, भारत के लिए ये अच्छा गेम रहा। वे एक विश्वस्तरीय टीम हैं, खासकर इन परिस्थितियों में। आदर्श स्थिति में, हर मैच में आपकी पूरी ताकत होती, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के पास आने वाली बड़ी सीरीज हैं। हम विश्व कप से पहले खिलाड़ियों को मौके देना पसंद करते हैं। इस तरह के दबाव वाले मैचों में खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके मिलते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है।”
मुकाबले की बात करें तो मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉस जीतने के बाद 90 प्रतिशत से ज्यादा बार ऐसा ही करते हैं। उधर, भारत ने 167 रन बनाए। आंकड़ों के अनुसार देखें तो ये भारत का अच्छा स्कोर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की ताकत को देखते हुए ये स्कोर छोटा लग रहा था। हालांकि, जिस तरह की गेंदबाजी भारतीय टीम ने की, उसने इस स्कोर को 200 का बना दिया, क्योंकि पहला विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते चले गए और टीम 119 रनों पर ढेर हो गई। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 49 रनों के अंतर से हार गई।