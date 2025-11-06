Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे T20 मैच में क्यों मिली करारी हार? कप्तान मिचेल मार्श ने खोली बल्लेबाजी की पोल

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बताया है कि गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में उनकी टीम को मिली शर्मनाक हार के पीछे की असली वजह क्या है। कप्तान मार्श ने माना है कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नहीं थी।

Thu, 6 Nov 2025 06:18 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने बताया है कि गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में उनकी टीम को मिली शर्मनाक हार के पीछे की असली वजह क्या है। कप्तान मार्श ने माना है कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नहीं थी। हालांकि, इस स्कोर को हासिल किया जा सकता था, लेकिन उनकी टीम के लिए साझेदारियां किसी ने नहीं कीं। यही वजह रही कि टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस सीरीज को नहीं जीत पाएगी, क्योंकि सीरीज में अब टीम इंडिया 2-1 से आगे है। चार मैच खेले जा चुके हैं। एक मैच बाकी है। उस मैच को अगर भारत जीतता है तो सीरीज भी जीत जाएगा और हार गया तो सीरीज बराबरी पर समाप्त होगी, क्योंकि एक मैच बारिश में धुल गया था।

मिचेल मार्श ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “मैदान पर उतरते समय मुझे लगा कि उस विकेट पर 167 रन का स्कोर औसत होगा। पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसे हालात में, आपको बस कुछ साझेदारियों की जरूरत होती है और हम ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए, भारत के लिए ये अच्छा गेम रहा। वे एक विश्वस्तरीय टीम हैं, खासकर इन परिस्थितियों में। आदर्श स्थिति में, हर मैच में आपकी पूरी ताकत होती, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के पास आने वाली बड़ी सीरीज हैं। हम विश्व कप से पहले खिलाड़ियों को मौके देना पसंद करते हैं। इस तरह के दबाव वाले मैचों में खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके मिलते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है।”

मुकाबले की बात करें तो मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉस जीतने के बाद 90 प्रतिशत से ज्यादा बार ऐसा ही करते हैं। उधर, भारत ने 167 रन बनाए। आंकड़ों के अनुसार देखें तो ये भारत का अच्छा स्कोर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की ताकत को देखते हुए ये स्कोर छोटा लग रहा था। हालांकि, जिस तरह की गेंदबाजी भारतीय टीम ने की, उसने इस स्कोर को 200 का बना दिया, क्योंकि पहला विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते चले गए और टीम 119 रनों पर ढेर हो गई। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 49 रनों के अंतर से हार गई।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
