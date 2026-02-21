मिचेल मार्श के तूफान में उड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किया बड़ा कारनामा
मिचेल मार्श के तूफान में ओमान उस समय उड़ा जब ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में 105 रनों का टारगेट महज 9.4 ओवर में ही चेज कर डाला। मार्श ने इस दौरान रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड धवस्त किया।
मिचेल मार्श की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में ओमान को धूल चटाई। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी ओमान की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 104 के स्कोर पर ढेर कर दिया है। एडम जैंपा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ओमान के बल्लेबाज नहीं टिक सके और महज 16.2 ओवर में ही हथियार डाल दिए। 105 रनों के टारगेट का पीछा ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 9.4 ओवर में चेज कर अपने टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन का अंत शानदार अंदाज में किया। कप्तान मिचेल मार्श ने इस दौरान 33 गेंदों पर 7 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 64 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड धवस्त कर दिया है।
मिचेल मार्श ने इन 64 में से 53 रन पहले 6 ओवर में बनाए थे। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा पारवप्ले में यह बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। मार्श से पहले इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हिटमैन रोहित शर्मा थे, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पहले 6 ओवर में 51 रन बनाए थे।
रोहित शर्मा के अलावा इस लिस्ट में केएल राहुल और ईशान किशन भी मौजूद हैं। ईशान किशन ने नामबिया के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में पावरप्ले में अर्धशतक ठोका था।
टी20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले में बतौर खिलाड़ी सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड स्टीफन मायबर्ग के नाम है, 2014 में इस खिलाड़ी ने आयरलैंड के खिलाफ पहले 6 ओवर में 57 रन बनाए थे। 12 सालों में उनका यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है।
T20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले में किसी खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर
57 - स्टीफन मायबर्ग (v आयरलैंड, 2014)
53 - इंग्लैंड बनाम ओमान (v ओमान, 2026)*
51 - रोहित शर्मा (v ऑस्ट्रेलिया, 2024)
50 - केएल राहुल (v स्कॉटलैंड, 2021)
50 - ईशान किशन (v न्यूजीलैंड, 2026)
49 - क्विंटन डी कॉक (v इंग्लैंड, 2024)
49 - स्टीफन मायबर्ग (v दक्षिण अफ्रीका, 2014)
49 - जेसन रॉय (v न्यूजीलैंड, 2016)
48 - क्रिस गेल (v ऑस्ट्रेलिया, 2009)
48 - एम जयवर्धने (v ज़िम्बाब्वे, 2010)
47 - शरजील खान (v NZ, 2016)
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें