0,4,4,4,4…मिचेल मार्श ने श्रीलंका के गेंदबाज महीश तीक्षणा की बजाई बैंड, लगातार 5 गेंदों पर जड़े चौके

Feb 16, 2026 09:18 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मिचेल मार्श ने सोमवार को महीश तीक्षणा के एक ओवर में 20 रन बटोरे। इस दौरान उन्होंने लगातार पांच गेंदों पर पांच चौके लगाए। विश्व कप 2026 में अपना पहला मैच खेल रहे मार्श 29 गेंद में 56 रन बनाकर आउट हुए।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान धमाकेदार पारी खेली। मार्श ने पालेकल में खेल गए मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंद में 54 रन की दमदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श जारी टी20 विश्व कप में अपना पहला मैच खेलने उतरे थे। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में कूपर कॉनोली और जेवियर बार्टलेट को भी शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 181 रन बनाए। मार्श ने अपनी पारी के दौरान महीश तीक्षणा के एक ओवर में जमकर रन बटोरे।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी हुई। ट्रेविस हेड ने 29 गेंद में 56 रन की पारी खेली। पहला विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और 77 रन बनाते हुए नौ विकेट गंवा दिए। कैमरन ग्रीन सात गेंद में तीन रन ही बनाए। कप्तान मिचेल मार्श 27 गेंद में 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और दो छक्के लगाए। मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की पारी के छठे ओवर में महीश तीक्षणा को जमकर कूटा।

मिचेल मार्श ने तीक्षणा के इस ओवर में लगातार पांच गेंदों पर पांच चौके लगाए। इस ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। इसके बाद मार्श ने अंतिम 5 गेंदों पर 5 चौके जड़े और 20 रन बटोरे।

ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टी20 विश्व कप मैच में सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 181 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 56 और मिचेल मार्श ने 54 रन का योगदान दिया। श्रीलंका के लिए दुशान हेमांथा ने तीन जबकि दुष्मंथा चमीरा ने दो विकेट लिए।

Himanshu Singh

Himanshu Singh

