वो कप्तान, जिसने पहली बार टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; 21 मैचों के बाद बदला अपना फॉर्मूला

ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान ने पहली बार अपने करियर में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब तक 21 बार वे टॉस जीते थे और हर बार उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी ही चुनी थी।

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान और समय-समय पर वनडे टीम की कमान संभालने वाले ऑलराउंडर मिचेल मार्श अपने एक फॉर्मूले से पीछे हट गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक मिचेल मार्श ने जितनी बार टॉस जीता था, उतनी बार उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अपने कप्तानी करियर में पहली बार मिचेल मार्श अपने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाले फॉर्मूले से पीछे हटे हैं और उन्होंने टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी चुनी है। इस तरह 21 मैचों की स्ट्रीक भी टूट गई है।

मिचेल मार्श ने अब तक 39 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए टी20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी की है। इनमें से 22 मैचों में उन्होंने टॉस जीता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मिचेल मार्श ने 21 मैचों में टॉस जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-0 से हारने के बाद तीसरे मैच में उन्होंने अपना फॉर्मूला बदला और आखिरी मैच में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रनों का मार्क भी अपनी सरजमीं पर पार नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब टीम पर सीरीज में क्लीन स्वीप का दबाव है।