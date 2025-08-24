Mitchell Marsh has won the toss and opted bat first for the first time in his Captaincy Career in International Cricket वो कप्तान, जिसने पहली बार टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; 21 मैचों के बाद बदला अपना फॉर्मूला, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mitchell Marsh has won the toss and opted bat first for the first time in his Captaincy Career in International Cricket

वो कप्तान, जिसने पहली बार टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; 21 मैचों के बाद बदला अपना फॉर्मूला

ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान ने पहली बार अपने करियर में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब तक 21 बार वे टॉस जीते थे और हर बार उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी ही चुनी थी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 10:50 AM
share Share
Follow Us on
वो कप्तान, जिसने पहली बार टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; 21 मैचों के बाद बदला अपना फॉर्मूला

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान और समय-समय पर वनडे टीम की कमान संभालने वाले ऑलराउंडर मिचेल मार्श अपने एक फॉर्मूले से पीछे हट गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक मिचेल मार्श ने जितनी बार टॉस जीता था, उतनी बार उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अपने कप्तानी करियर में पहली बार मिचेल मार्श अपने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाले फॉर्मूले से पीछे हटे हैं और उन्होंने टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी चुनी है। इस तरह 21 मैचों की स्ट्रीक भी टूट गई है।

मिचेल मार्श ने अब तक 39 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए टी20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी की है। इनमें से 22 मैचों में उन्होंने टॉस जीता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मिचेल मार्श ने 21 मैचों में टॉस जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-0 से हारने के बाद तीसरे मैच में उन्होंने अपना फॉर्मूला बदला और आखिरी मैच में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रनों का मार्क भी अपनी सरजमीं पर पार नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब टीम पर सीरीज में क्लीन स्वीप का दबाव है।

ये भी पढ़ें:एशिया कप के लिए अफगानी टीम का ऐलान, ये हैं राशिद की ‘स्पिन ब्रिगेड’ का हिस्सा

ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी कर रहे मिचेल मार्श ने अब तक जिन 21 मैचों में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। उनमें से 13 मुकाबले मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम ने जीते थे, जबकि 8 मैचों में हार मिली। इस तरह कहा जा सकता है कि उनके लिए ये फॉर्मूला काम तो कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उनका विनिंग पर्सेंटेज टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के मामले में 60 फीसदी के आसपास था। अगर इस फॉर्मूले के साथ उनको 80 फीसदी के करीब सफलता मिल रही होती तो वे निश्चित तौर पर ऐसा करते रहते।