टीम मैच जीते या हारे, लेकिन ये कप्तान टॉस जीतकर चुनता है सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी; रिकॉर्ड भी है अच्छा

टीम मैच जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता। टॉस को लेकर ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श का फैसला एक ही रहता है। उनको टॉस जीतकर हमेशा गेंदबाजी करना पसंद है। इसमें उनको सफलता भी मिली है।

क्रिकेट में हर मैच से पहले टॉस की परंपरा है। सिक्का उछलता है और किस्मत का फैसला करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने एक अलग फॉर्मूला टॉस को लेकर अपना रखा है। मिचेल मार्श वनडे टीम की भी कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस अभी टीम से बाहर हैं। इस बीच मिचेल मार्श का टॉस को लेकर एक फॉर्मूला बड़ा ही दिलचस्प है। वे जब भी टॉस जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैसला करते हैं और वह यह है कि वह टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं।

मिचेल मार्श ने अब तक 36 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी की है। इनमें से 20 मैचों में वह टॉस जीते हैं और हर बार टॉस जीतकर फील्डिंग चुनते हैं। मिचेल मार्श का ये फॉर्मूला सफल भी है, क्योंकि इन 20 मैचों में से 13 मैचों में उनको जीत भी मिली है, जबकि सात मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें से भी चार मैच वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे हैं, जो अब वनडे सीरीज में उनके सामने होगी। हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज में भी वे एक मैच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनकर हार चुके हैं।