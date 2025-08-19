Mitchell Marsh has chosen to bowl first every single time he has won the toss as Captain won 13 matches in 20 टीम मैच जीते या हारे, लेकिन ये कप्तान टॉस जीतकर चुनता है सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी; रिकॉर्ड भी है अच्छा, Cricket Hindi News - Hindustan
Mitchell Marsh has chosen to bowl first every single time he has won the toss as Captain won 13 matches in 20

टीम मैच जीते या हारे, लेकिन ये कप्तान टॉस जीतकर चुनता है सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी; रिकॉर्ड भी है अच्छा

टीम मैच जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता। टॉस को लेकर ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श का फैसला एक ही रहता है। उनको टॉस जीतकर हमेशा गेंदबाजी करना पसंद है। इसमें उनको सफलता भी मिली है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 08:56 AM


क्रिकेट में हर मैच से पहले टॉस की परंपरा है। सिक्का उछलता है और किस्मत का फैसला करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने एक अलग फॉर्मूला टॉस को लेकर अपना रखा है। मिचेल मार्श वनडे टीम की भी कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस अभी टीम से बाहर हैं। इस बीच मिचेल मार्श का टॉस को लेकर एक फॉर्मूला बड़ा ही दिलचस्प है। वे जब भी टॉस जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैसला करते हैं और वह यह है कि वह टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं।

मिचेल मार्श ने अब तक 36 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी की है। इनमें से 20 मैचों में वह टॉस जीते हैं और हर बार टॉस जीतकर फील्डिंग चुनते हैं। मिचेल मार्श का ये फॉर्मूला सफल भी है, क्योंकि इन 20 मैचों में से 13 मैचों में उनको जीत भी मिली है, जबकि सात मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें से भी चार मैच वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे हैं, जो अब वनडे सीरीज में उनके सामने होगी। हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज में भी वे एक मैच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनकर हार चुके हैं।

ऑलराउंडर के कैप्टेंसी रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 36 मैचों में से कुल 27 मैच जीते हैं, जबकि सिर्फ 9 मैचों में हार झेली। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वे 9 मैचों में से 4 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 मैचों में से 23 मैच जीत चुके हैं। 4 मैचों में हार मिली है। इस तरह कहा जा सकता है वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सफलतम कप्तानों में शामिल हैं, क्योंकि उनका विनिंग पर्सेंटेज इस फॉर्मेट में 85.18 का है, जो 10 से ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले किसी भी ऑस्ट्रेलिया कप्तान का नहीं है।

Mitchell Marsh
