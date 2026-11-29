मिचेल मार्श का शतक भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिला पाया जीत, इंग्लैंड की हैट्रिक; सीरीज पर किया कब्जा
इंग्लैंड ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में सात रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। मार्श ने शतक लगाया।
इंग्लैंड ने रविवार को चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 7 रनों से हराया। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए सैम करने के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम मिचेल मार्श के शतक लगाने के बाद भी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के गेंदबाज हेनरी ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 12 रन डिफेंड किए। इसके साथ ही पांच मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड ने 3-1 से कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड ने जीत की हैट्रिक लगाई है।
ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबला गंवाया
इंग्लैंड द्वारा मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए खराब शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज जैक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद सैम हॉर्पर ने कप्तान मिचेल मार्श के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। सैम 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। निखिल चौधरी 10 गेंद में 12 रन ही बना पाए। टिम डेविड ने 14 गेंद में 12 रन की पारी खेली। शॉ ने 14 गेंद में 6 रन बनाए। कप्तान मिचेल मार्श 57 गेंद में 119 रन बनाकर आखिरी ओवर में आउट हुए।
इंग्लैंड की इस जीत के हीरो रहे 25 साल के हेनरी क्रोकॉम। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और क्रीज पर मिच मार्श शानदार फॉर्म में थे, ऐसे में जीत की उम्मीदें बहुत कम थीं। लेकिन क्रोकॉम ने गजब का हौसला दिखाया और जीत पक्की कर दी। उन्होंने लगातार 4 स्लोअर-बॉल कटर फेंकीं, जिनमें से एक पर मार्श आउट हो गए।
मार्श ने शानदार 119 रन बनाए, लेकिन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से कोई साथ नहीं मिला; टीम में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर सैम हार्पर का 18 रन था। फिर भी, मार्श ने लगभग जीत दिला ही दी थी; उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में अपनी सबसे बेहतरीन टी 20 पारियों में से एक खेली। पहली ही गेंद से वे अच्छी लय में दिखे और आज रात उनके पुल और कट शॉट्स देखना वाकई शानदार था। अगर उन्हें बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा भी साथ मिला होता, तो यह सीरीज बराबरी पर आकर एक निर्णायक मुकाबले तक जा सकती थी।
इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम काफी खुश नजर आए, जब पूरी टीम अपने फैंस (बार्मी आर्मी) के पास जाकर उनके समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करने पहुंची। क्रोकॉम और आदिल राशिद ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत में अहम भूमिका निभाई। पिछले मैच में 5 विकेट लेने वाले जेमी ओवर्टन की आज जमकर धुनाई हुई और उन्होंने अपने 4 ओवरों में 53 रन दिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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