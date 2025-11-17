Cricket Logo
बज गई है उम्रदराज ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के लिए खतरे की घंटी…किसने दिया ये तड़तड़ाता बयान?

संक्षेप: मिचेल जॉनसन ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खतरे की घंटी एशेज सीरीज से पहले क्या है। उन्होंने कहा कि पर्थ में एशेज सीरीज के पहले मैच से पहले तीन खिलाड़ियों का बाहर होना बहुत कुछ बयां करता है।

Mon, 17 Nov 2025 01:41 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने अपनी टेस्ट टीम के उम्रदराज होने पर बयान दिया है और इसे ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बताया है। एशेज सीरीज के पहले मैच से तीन खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। इनमें कप्तान पैट कमिंस, पेसर जोश हेजलवुड और सीन एबॉट का नाम शामिल है। पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए शेफील्ड शील्ड खेलने गए हेजलवुड और एबॉट चोटिल हुए, जबकि पैट कमिंस पहले से ही इंजर्ड चल रहे थे। इससे साफ प्रतीत होता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में कमजोर नजर आएगी।

हालांकि, कप्तान पैट कमिंस के दूसरे टेस्ट मैच में लौटने के पूरे चांस हैं और वे गेंदबाजी शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पेसर जॉनसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की 'उम्र के हिसाब से' कमिंस और हेज़लवुड की चोटों से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, खासकर कमिंस और हेजलवुड की। 32 साल के पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की अग्रणी गेंदबाजी चौकड़ी के एकमात्र सदस्य हैं, जो 34 साल से कम उम्र के हैं, उनके संभावित प्रतिस्थापन स्कॉट बोलैंड 36 और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन 37 साल के हैं। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 35 साल के हैं, लेकिन हाल के वर्षों में वह चोटों से जूझते नजर नहीं आए हैं। यहां तक कि 34 वर्षीय हेजलवुड की जगह लेने वाले दो संभावित दावेदार - ब्रेंडन डॉगेट (31) और माइकल नेसर (35) - दोनों ही तीस की उम्र को पार कर चुके हैं।

इस स्थिति को देखते हुए कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड की ऑस्ट्रेलियाई टीम को अंग्रेजी मीडिया ने 'डैड्स आर्मी' करार दिया है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की उम्रदराज टीम को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जॉनसन का मानना ​​है कि टेस्ट गेंदबाजी आक्रमण लगभग पूरी तरह से '30 के दशक के मध्य से अंत तक' के बीच है और जब गेंदबाज़ी का भारी कार्यभार भी इसमें शामिल हो, तो ऐसी चोटें लगना लाजमी हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है कि अपनी पहली पसंद के तीन तेज गेंदबाजों में से दो को खोने से एशेज सीरीज की कहानी पलट गई है।

बज गई है खतरे की घंटी

मिचेल जॉनसन ने द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन को लिखे अपने कॉलम में कहा, "जब आपके सभी लीडर्स 35 से 40 साल के बीच के हों और उन पर काम का भारी बोझ हो, तो हालात आखिरकार आपके खिलाफ हो ही जाते हैं। पैट कमिंस का चोटिल होना पहले से ही एक बड़ा झटका था, लेकिन एक फ्रंटलाइन खिलाड़ी का चोटिल होना भी मुश्किल है। तीन बड़े खिलाड़ियों में से दो का जाना एशेज की पूरी पटकथा को बदलने जैसा है। इससे ऑस्ट्रेलिया की गलती की गुंजाइश कम हो जाती है और चयनकर्ताओं को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी ऐसा करना पड़ेगा। यह एक ऐसा सिनेरियो है जो टीम के उम्रदराज स्वरूप को उजागर करता है। भविष्य को लेकर खतरे की घंटी अब जोरदार और स्पष्ट रूप से बज रही है। लियोन, बोलैंड, स्टार्क और हेज़लवुड का यह आक्रमण, उस समय की मेरी उम्र से भी ज्यादा है जब मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था।"

