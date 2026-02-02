पाकिस्तानी रिपोर्टर का ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने किया मुंह बंद, पूछ रहा था भारत से जुड़े विवादित सवाल
आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट गलियारों में हलचल तेज है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी रिपोर्टर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से इन्हीं मुद्दों पर सवाल पूछ रहा था, जिसका ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को बाहर किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और एक पाकिस्तानी रिपोर्टर के बीच तीखी बातचीत हुई, जिसमें मार्श ने भारत में सुरक्षा व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया।
बहिष्कार के सवाल पर मार्श की चुप्पी
पाकिस्तानी रिपोर्टर ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुचर्चित मुकाबले को लेकर बहिष्कार की संभावना पर सवाल किया, तो मार्श ने विवादों में पड़ने के बजाय अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखने की बात कही। पाकिस्तानी रिपोर्टर ने सवाल किया कि "पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने की योजना बना रहा है। इस पर आपका क्या विचार है?" इस सवाल का जवाब देते हुए मार्श ने कहा "मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है। हमारा पूरा ध्यान टी20 वर्ल्ड कप पर है। हम खेलेंगे और बाकी चीजों का ध्यान रख लिया जाएगा।"
भारतीय सुरक्षा पर जताया भरोसा
बातचीत तब और दिलचस्प हो गई जब रिपोर्टर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश की टीम का उदाहरण दिया। मार्श ने इस पर बिना किसी हिचकिचाहट के भारत की मेजबानी और वहां के लोगों के प्रति अपना भरोसा जताया। रिपोर्टर ने सवाल किया कि "सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश की फुल-मेंबर टीम भी इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है। एक खिलाड़ी के तौर पर आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं?" जबाव में मार्श ने कहा- "हम वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करने के लिए वहां जा रहे हैं। हमारा फोकस बस वही है। ऑस्ट्रेलियाई होने के नाते, हम भारतीय लोगों पर भरोसा करते हैं और हमें कोई सुरक्षा चिंता नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं।"
अपने बयानों में दिखाई तटस्थता
मिचेल मार्श के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने अपने बयान में तटस्थता बरतते हुए सिर्फ अपनी टीम के आगामी लक्ष्यों के बारे में बात की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम का एकमात्र लक्ष्य टूर्नामेंट जीतना है, न कि राजनीतिक या बाहरी मुद्दों पर चर्चा करना। मार्श ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भारत में किसी भी प्रकार की सुरक्षा चिंता नहीं है। विवादित सवालों के बावजूद मार्श ने पेशेवर रुख अपनाते हुए टूर्नामेंट के सुचारू आयोजन पर भरोसा जताया। मार्श का यह जवाब उन अटकलों को शांत करने वाला है जो सुरक्षा के नाम पर टूर्नामेंट के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने साफ कर दिया है कि वे केवल क्रिकेट खेलने और जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।