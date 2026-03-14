पाकिस्तानी प्लेयर हुसैन तलत के साथ हादसा, स्ट्रेचर से गए मैदान के बाहर; पहुंचे सीधा अस्पताल
बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान दूसरे वनडे के दौरान पाकिस्तान के हरफनमौला हुसैन तलत के साथ हादसा हो गया। फील्डिंग करते हुए उन्हें इतनी भयंकर चोट लगी कि उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाना पड़ा।
बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान दूसरा वनडे ढाका में खेला गया। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के हरफनमौला हुसैन तलत के साथ हादसा हो गया। फील्डिंग करते हुए उन्हें इतनी भयंकर चोट लगी कि उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाना पड़ा। यह चोट इतनी गंभीर है कि वह अब अस्पताल में भर्ती है। बता दें, पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में मेजबान बांग्लादेश को जीतने के लिए 275 रनों का टारगेट दिया था। इस स्कोर का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 114 रनों पर ही सिमट गई। पाकिस्तान ने 128 रनों से यह मैच जीतकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
हुसैन तलत को दूसरी पारी के छठे ओवर में चोट लगी। मोहम्मद वसीम की गेंद पर लिटन दास ने कवर पॉइंट की तरफ शॉट मारा, जिसके बाद तलत बाउंड्री की तरफ तेजी से दौड़े। जब हुसैन तलत बाउंड्री के पास गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका पैर फोम पैडिंग पर पड़ गया और वे विज्ञापन बोर्ड से टकरा गए; वे अपने बाएं कंधे के बल जोर से गिरे और दर्द से कराह उठे। उनके साथी खिलाड़ी और स्टाफ तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े, जिसके बाद उन्हें पास की एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर लाया गया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बताया कि तलत को मैदान पर ही टीम के मेडिकल स्टाफ ने तुरंत इलाज दिया और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बोर्ड ने आगे कहा कि चोट की सही प्रकृति और गंभीरता की पुष्टि विस्तृत मेडिकल जांच के बाद ही हो पाएगी।
PCB ने एक मीडिया रिलीज़ में कहा, "तलत को मैदान पर ही टीम के मेडिकल स्टाफ ने तुरंत मेडिकल सहायता दी। शुरुआती जांच के बाद, उन्हें विस्तृत जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। चोट की प्रकृति और उसकी गंभीरता का पता डॉक्टरों द्वारा आगे की मेडिकल जांच पूरी करने के बाद ही चल पाएगा।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें