Misbah ul Haq on ind vs pak match says pakistan have golden chance to win in asia cup without facing virat kohli कोहली के ना होने से पाकिस्तान की टीम टेंशन फ्री, मिस्बाह ने बताया जीतने का सुनहार मौका, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Misbah ul Haq on ind vs pak match says pakistan have golden chance to win in asia cup without facing virat kohli

कोहली के ना होने से पाकिस्तान की टीम टेंशन फ्री, मिस्बाह ने बताया जीतने का सुनहार मौका

मिस्बाह उल हक ने कहा है कि पाकिस्तान के पास एशिया कप में भारत के पास जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है। कोहली के ना होने से पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ सकता है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:12 PM
share Share
Follow Us on
कोहली के ना होने से पाकिस्तान की टीम टेंशन फ्री, मिस्बाह ने बताया जीतने का सुनहार मौका

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार को दुबई में खेला जाएगा। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ने के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने हैं। टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला पिछले साल टी20 विश्व कप के दौरान हुआ था, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन इस बार ये भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। क्योंकि ये खिलाड़ी खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक का मानना है कि विराट कोहली के ना होने से एशिया कप में पाकिस्तान के पास जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है।

मिस्बाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम कुछ जल्दी विकेट चटका ले, तो वे भारत को काफी दबाव में डाल सकते हैं। पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने कहा, ''पाकिस्तान के पास निश्चित रूप से मौका है। अगर वे (टीम इंडिया) अच्छी शुरुआत नहीं करते हैं और दो विकेट गिर जाते हैं, तो विराट कोहली यहां नहीं हैं। उनकी भी बल्लेबाज भी अलग है और उन्होंने इन गेंदबाजों के खिलाफ ज्यादा नहीं खेला है। इसलिए पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास भी मौका है।''

ये भी पढ़ें:सोचा जरूर पर हुआ नहीं...सुसाइड करने वाले थे शमी; फिर इस वजह से बदला मन

उन्होंने आगे कहा, ''अगर आप शीर्ष पर ये गैप बना सके, फिर आपके पास मौका है। लेकिन बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत की जरूरत है।'' रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के जाने के बाद से सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है।

मैच में भारत की गेंदबाज पर सबका ध्यान होगा। कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज के रूप में परिपक्व हो गए हैं जिनके पास असाधारण नियंत्रण और विविधता है। यूएई के खिलाफ उनका स्पैल इस बात की याद दिलाता है कि धैर्य के साथ कलाई की स्पिन कितनी प्रभावी हो सकती है। वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजों के लिए एक अलग तरह की पहेलियां लेकर आते हैं, और अक्षर पटेल की निरंतर सटीकता उनकी चतुराई का पूरक है।

दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह हैं, एक ऐसा गेंदबाज जो पारी के हर चरण में अपने कप्तान को विकल्प देता है-नई गेंद से, बीच के ओवरों में, और आखिरी क्षणों में जब दबाव में स्पष्टता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

भारत की बल्लेबाजी भी कम आशाजनक नहीं है। युवा अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में बढ़त हासिल करने की क्षमता दिखाई है, जबकि शुभमन गिल का शांत स्वभाव दूसरे छोर पर आश्वस्त करने वाला है। सूर्यकुमार यादव अपने स्ट्रोक्स की विविधता के साथ एक बार फिर टीम की धुरी होंगे, जिनका साथ तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल देंगे।

Indian Cricket Team India Vs Pakistan Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND vs PAK Live , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |