चमत्कार! डेमियन मार्टिन को अस्पताल से मिली छुट्टी, एडम गिलक्रिस्ट ने बताया कब तक होंगे पूरी तरह ठीक

संक्षेप: अपने दौर के ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेमियन मार्टिन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह मेनिनजाइटिस से पीड़ित थे और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में शुरुआती दो-तीन दिन वह इंड्यूस्ड कोमा में थे। दिग्गज क्रिकेटर मार्क वॉ ने इसे चमत्कार बताया है।

अपने दौर के ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेमियन मार्टिन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह मेनिनजाइटिस से पीड़ित थे और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में शुरुआती दो-तीन दिन वह इंड्यूस्ड कोमा में थे। उनके करीबी दोस्त और महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने जब सिडनी में एशेज मैच के लाइव कवरेज के दौरान ये खबर बताते हुए काफी उत्साहित दिखे। मार्टिन के साथ खेल चुके मार्क वॉ ने इसे चमत्कार बताया है।

डेमियन मार्टिन के लिए लाखों क्रिकेट फैन दुआ कर रहे थे और आखिरकार उनकी दुआ रंग लाई। गिलक्रिस्ट ने एशेज के लाइव कवरेज के दौरान उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने की खबर दी। कायो स्पोर्ट्स के लाइव एशेज कवरेज के दौरान उन्होंने कहा, 'शानदार खबर है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।'

गिलक्रिस्ट ने मार्टिन के परिवार की तरफ से उन लोगों का आभार जताया जिन्होंने पूर्व क्रिकेटर के लिए दुआ की। उन्होंने कहा, 'उन्हें पूरी तरह ठीक होने में अभी और वक्त लगेगा लेकिन ये शानदार है कि वह अब घर आ गए हैं। उनके परिवार ने समर्थन के लिए सभी का आभार जताया है।'

उसी शो के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मार्क वॉ ने डेमियन मार्टिन के अस्पताल से डिस्चार्ज होने को चमत्कार बताया। वॉ ने कहा, 'वास्तव में ये एक तरह का चमत्कार है। जब वह आईसीयू में थे तब बहुत खराब रूप में दिख रहे थे।'

54 साल के डेमियन मार्टिन की पहचान एक शानदार बल्लेबाज की रही है। टेस्ट में उनका औसत 46.37 का है। डार्विन में पैदा हुए मार्टिन ने 21 की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1992-93 की सीरीज में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने डीन जोंस की जगह ली थी। 23 की उम्र में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की थी।

डेमियन मार्टिन ने टेस्ट में 13 शतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2005 में आया था जब उन्होंने 165 रन की पारी खेली थी। मार्टिन ने 2006-07 के एशेज में एडिलेड ओवल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद वह कॉमेंट्री करने लगे थे।