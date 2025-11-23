Cricket Logo
एशेज का पहला टेस्ट हारा इंग्लैंड, मगर ऑस्ट्रेलिया को हो गया करोड़ों का नुकसान; ट्रैविस हेड बने वजह

एशेज का पहला टेस्ट हारा इंग्लैंड, मगर ऑस्ट्रेलिया को हो गया करोड़ों का नुकसान; ट्रैविस हेड बने वजह

संक्षेप:

एशेज सीरीज 2025-26 का पहला टेस्ट इंग्लैंड की टीम हारी है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इससे करोड़ों का नुकसान हो गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि ट्रैविस हेड ने एक ही सेशन में मैच को खत्म करने का काम कर दिया।

Sun, 23 Nov 2025 09:32 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एशेज सीरीज 2025-26 का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दो दिनों के भीतर इंग्लैंड को बुरी तरह हराया। ट्रैविस हेड के तूफानी शतक के आगे इंग्लैंड की टीम पस्त नजर आई। ये मैच कम से कम तीन दिन तक चल सकता था, लेकिन दूसरे दिन के आखिरी सेशन में ही मैच का नतीजा निकल आया। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत खुश होगी, लेकिन ये जीत क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत चुभ रही होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि दो दिनों के भीतर मैच खत्म हो गया। इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को दो दिन के एशेज ओपनर से कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।

ट्रैविस हेड की एशेज के इतिहरास में अब तक की सबसे शानदार पारी और बैजबॉल की लापरवाह बैटिंग की वह से ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का पहला मैच दो दिन तक ही चल सका। पर्थ टेस्ट मैच सोल्ड आउट था। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बाकी दिनों के पैसे रिफंड करने होंगे। इस तरह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को तीसरे और चौथे दिन टिकट से होने वाली कमाई से लगभग 3 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का नुकसान होने वाला है।

25 से 30 करोड़ का नुकसान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को होने की संभावना है। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है और अब ये नई समस्या ट्रैविस हेड की पारी ने पैदा कर दी। अगर ट्रैविस हेड तेज गति से नहीं खेलते तो मैच तीसरे दिन कम से कम जा सकता था।

एक लाख दर्शक पहुंचे पर्थ

पर्थ टेस्ट में रिकॉर्ड 101514 लोग आए। शुक्रवार को 51,531 और फिर शनिवार को 49,983 दर्शकों की उपस्थिति री। यह पिछले साल पर्थ में बने 96,463 के रिकॉर्ड को पार कर गया जब इंडिया ने चार दिन में जीत हासिल की थी। तीसरे दिन भी लगभग सभी टिकट एशेज सीरीज के इस पहले मैच के बिक गए थे। मेल मैकलॉघलिन ने रविवार को चैनल 7 के रिव्यू शो के लिए पर्थ स्टेडियम के बीच में बैठते हुए कहा, "यहां आकर थोड़ा दुख हो रहा है, यह पूरी तरह से खाली है थोड़ा डरावना है, कल जो हमने देखा उसके बाद से हम सब सदमे में हैं।"

