बाबर आजम-फखर जमां पाकिस्तान के दो सबसे महान खिलाड़ी, कोच माइक हेसन ने की तारीफ

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने बाबर आजम और फखर जमान को पाकिस्तान के इतिहास के दो महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया है।

पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने बाबर आजम और फखर जमां को पाकिस्तान के इतिहास के दो सबसे महान खिलाड़ी बताया है। कोच को उम्मीद है कि श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में ये दोनों अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। बाबर और फखर भले ही पाकिस्तान के मुख्य खिलाड़ी हों, लेकिन वे खुद भी ‘महानतम’ का टैग आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वे 9वें और 16वें नंबर पर आते हैं। इसके अलावा मौजूदा दौर में बल्लेबाजी करना इंजमाम-उल-हक, मोहम्मद यूसुफ और सईद अनवर के जमाने से ज्यादा आसान माना जाता है।

दो सबसे महान खिलाड़ी माइक हेसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत में कहा, ''आप टॉप तीन में पाकिस्तान के इतिहास के दो सबसे महान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बड़े मैचों में ये बड़े खिलाड़ी आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालेंगे।" पाकिस्तान ने लगातार तीन जीत हासिल करके फाइनल तक का सफर तय किया है। श्रीलंका को पहले मुकाबले में 37 रन से हराया और फिर इंग्लैंड को 87 रनों से और फिर एक मैच में शादाब खान के शतक की बदौलत एक विकेट से हराया था।

बाबर-फखर का नहीं चला बल्ला पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जारी ट्राई सीरीज में ज्यादा योगदान नहीं दे सका है। फाइनल से पहले ये टीम के लिए चिंता का विषय है। बाबर आजम ने तीन मैचों में 45, 34, 10 और 29 रन बनाए हैं, जबकि फखर जमां ने 16, 0, 10 और 5 रन बनाए हैं। माइक हेसन इस बात से खुश हैं कि टीम के बड़े बल्लेबाजों का बल्ला पूरी तरह न चलने के बाद भी टीम लगातार मुकाबले जीतने में कामयाब हो रही है।

उन्होंने आगे कहा, ''टॉप ऑर्डर के पूरी क्षमता से ना खेलने के बाद भी टीम का जीतना एक अच्छी बात है। हमारे स्टार खिलाड़ी एक बड़ी मैच-जिताऊ पारी की तलाश में हैं और फाइनल मुकाबले से बेहतर इसे हासिल करने की कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती।''