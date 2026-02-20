आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने निकाला ओमान का कचूमर, लेकिन श्रीलंका से सीधे जाना होगा अपने देश
T20 World Cup 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान का कचूमर निकाल दिया, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से सीधे अपने देश जाना होगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मैच भी नसीब नहीं हुआ।
T20 World Cup 2026 का आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला गया। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और ओमान दोनों टीमों का टूर्नामेंट में आखिरी-आखिरी मैच था, क्योंकि दोनों टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं। भले ही ओमान की टीम का कचूमर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में निकाल दिया हो, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को टीम को भारत आने का भी मौका नसीब नहीं हुआ है, जो कि इस टूर्नामेंट का सह लेकिन बड़ा मेजबान है। लीग फेज में चार में से दो मैचों में हार झेलने के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और अब अपना आखिरी मैच खेलकर श्रीलंका से ही अपने देश रवाना हो जाएगी।
आखिरी लीग मैच की बात करें तो ओमान की टीम पल्लेकेले में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाकर ढेर हो गई थी। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 105 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक ही विकेट गंवाया और मैच 10वें ओवर में ही खत्म कर दिया। ट्रैविस हेड 19 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन कप्तान मिचेल मार्श ने 33 गेंदों में नाबाद 64 रनों की पारी खेली। 6 गेंदों में 12 रन जोश इंग्लिस ने बनाए और वे भी नाबाद लौटे। एडम जैम्पा ने इस मुकाबले में 4 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट जैवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल को मिले।
ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे कम गेंदों में 100 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली है, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है। टीम चार मैचों में 2 जीत के साथ टूर्नामेंट को खत्म करेगी। 2009 के बाद पहली बार टीम टी20 विश्व कप के ग्रुप फेज से बाहर हुई है। कुल 7वां मौका है, जब किसी आईसीसी टूर्नामेंट में इस टीम की ऐसी हालत हुई है। श्रीलंका में चारों मैच टीम ने खेले थे और अब भारत आने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। ग्रुप बी से जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई किया है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप बी का हिस्सा थी, जिसमें उनके साथ श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड की टीम थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में आयरलैंड को जरूर हराया था, लेकिन पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट से पहले 3-0 से टीम टी20 सीरीज हारी थी। इसकी झलक अगले दो मैचों में देखने को मिली, जिसमें से एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे और एक मैच में मेजबान श्रीलंका से हार मिली। इस तरह टीम का सफर ग्रुप फेज में ही समाप्त हो गया था। इसकी पुष्टि तब हुई थी, जब जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड मैच बारिश में धुल गया था और उसमें पांच अंक जिम्बाब्वे ने हासिल कर लिए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
