इंग्लिश दिग्गज वॉन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को दी संन्यास लेने की सलाह, वजह भी बताई

संक्षेप: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को सलाह दी है कि वे चयनकर्ताओं के फैसले का इंतजार करने के बजाय अपनी शर्तों पर संन्यास लें। वॉन का मानना है कि ख्वाजा के लिए अपने घरेलू मैदान (SCG) पर एशेज सीरीज के दौरान विदाई लेना सबसे गौरवशाली क्षण होगा।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का मौजूदा एशेज सीरीज (2025-26) में फॉर्म थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहा है। वह टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि वह ज्यादा दिन तक टीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। इंग्लैंड के दिग्गज वॉन ने कहा है कि अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहिए, न कि चयनकर्ताओं के भरोसे रहना चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का हालिया टेस्ट प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। उन्होंने 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में कुछ शानदार पारियां खेलीं, लेकिन मौजूदा एशेज सीरीज में उनके बल्ले से उम्मीद के मुताबिक रन नहीं निकले हैं। हाल ही में ख्वाजा के रिटायरमेंट की बातें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद कहा कि ख्वाजा के भविष्य के बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई है और बाहरी अटकलों को खारिज कर दिया।

माइकल वॉन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 39 वर्षीय ख्वाजा का करियर शानदार रहा है और उन्हें अपने घरेलू मैदान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड) पर विदा लेने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। वॉन ने कहा, ''मैं उस्मान से यही कहूंगा कि उन्हें चयनकर्ताओं को फैसला नहीं करने देना चाहिए। अपनी नियति खुद तय करें। जब कोई खिलाड़ी इतने लंबे समय से खेल रहा हो, तो हमें उन्हें खुद यह चुनने देना चाहिए कि वे कब रुकना चाहते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके करियर के अपने हिसाब से खत्म न होने का खतरा है। एशेज सीरीज में अपने होम ग्राउंड पर अलविदा कहने से बेहतर तरीका मैं सोच भी नहीं सकता। अगर उज़ी के पास सच में लड़ने की एनर्जी और कैपेसिटी है, तो हां, मैं ऐसा होते हुए देख सकता हूं, लेकिन एशेज सीरीज में सिडनी में रिटायर होना मुझे काफी सही लग रहा।''