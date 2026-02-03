साउथ अफ्रीका नहीं खेलेगा T20 WC सेमीफाइनल, वॉन की चौंकाने वाली भविष्यवाणी; लिस्ट में ये 4 टीमें
माइकल वॉन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनलिस्ट को लेकर भविष्यवाणी की है। इंग्लैंड के कप्तान वॉन ने जिन चार टीमों का जिक्र किया, उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं।
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होने जा रहा है। यह टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण है। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। आगामी टूर्नामेंट को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट अपनी-अपनी राय रख रहे हैं और भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में माइकल वॉन ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने उन 4टीमों का नाम बताया, जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। वॉन की नजर में साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल नहीं जाएगी। साउथ अफ्रीका को 2024 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के हाथों सात रनों से हार मिली थी।
वॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफर्म 'एक्स' पर लिखा, ''टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मेरे 4 सेमीफाइनलिस्ट भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं।" बता दें कि आगामी टूर्नामेंट भी 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट जैसा ही होगा। कुल 20 टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करती हुए नजर आएंगी। टॉप 10 रैंक वाली टीमों में से नौ टीमें खेलेंगी। बांग्लादेश हिस्सा नहीं लेगा। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देखकर टूर्नामेंट में खेलने से इंकार कर दिया। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया।
ग्रुप चरण में पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप होंगे। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 चरण में जाएंगी। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और यूएसए के साथ है। भारत अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगा, उसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से भिड़ेगा। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट करने के फैसला किया है। वॉकओवर की स्थिति में भारत को पूरे अंक मिलेंगे।
इंग्लैंड को ग्रुप सी में रखा गया है। इंग्लैंड की आठ फरवरी को नेपाल, 11 फरवरी को वेस्टइंडीज , 14 फरवरी को स्कॉटलैंड और 16 फरवरी को इटली से टक्कर होगी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में है, जहां उसका सामना आयरलैंड (11 फरवरी), जिम्बाब्वे (13 फरवरी), श्रीलंका (16 फरवरी) और ओमान (20 फरवरी) से होगा। न्यूजीलैंड ग्रुप डी का हिस्सा है, जिसमें अफागानिस्तान, यूएई, साउथ अफ्रीका और कनाडा शामिल। न्यूजीलैंड टीम 8 फरवरी को अफागानिस्तान, 10 फरवरी को यूएई, 14 फरवरी को साउथ अफ्रीका और 17 फरवरी को कनाडा के विरुद्ध खेलेगी।