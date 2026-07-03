वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए इंग्लैंड के 2 पूर्व कप्तान भी हैं बेकरार, BCCI से पूछा ये सवाल
इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलिस्टर कुक 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुक ने तो यहां तक कहा है कि वे मैनचेस्टर में मैच देखने जा रहे हैं।
UPSC, NEET और तमाम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के कठिन से कठिन प्रश्नों का जवाब आप खोज लेंगे, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू कब होगा। सिलेक्टर्स ने उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और फिर एशियन गेम्स के लिए भी टीम में जगह दी, लेकिन वैभव अभी आयरलैंड में डेब्यू नहीं कर पाए और इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मैच में उनको मौका नहीं मिला। इस बीच इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलिस्टर कुक इस 15 साल के बच्चे के डेब्यू बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
माइकल वॉन ने तो यहां तक कहा है कि उनका डेब्यू आयरलैंड में ही क्यों नहीं हो गया। वहीं, कुक को उम्मीद है कि वे मैनचेस्टर में 4 जुलाई को डेब्यू कर सकते हैं। 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट में वॉन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से ही सीधा सवाल कर दिया। उन्होंने कहा, "हमें BCCI और सिलेक्टर अजीत अगरकर से कहना चाहिए और पूछना चाहिए कि वह हमारा साथी बच्चा, आयरलैंड के खिलाफ क्यों नहीं खेला?" इसके बाद एलिस्टर कुक का जवाब आता है और वह कहते हैं, "मैं कल वहां (मैनेचेस्टर) जा रहा हूं। अपनी गाड़ी खुद चलाकर जाऊंगा, उम्मीद है 15 वर्षीय बच्चा खेलेगा।"
हर कोई वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर लालायित है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अभी तक सीनियर खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पिछले तीन मैचों में पारी की शुरुआत करते नजर आए हैं। संजू सैमसन टी20 विश्व कप 2026 के हीरो थे, जबकि अभिषेक शर्मा की काबिलियत किसी से छिपी नहीं है। आयरलैंड में 19 गेंदों में 49 और इंग्लैंड में 20 गेंदों में 50 रन वे जड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या मैनेजमेंट सैमसन से आगे बढ़ता है या नहीं? क्योंकि वे इन तीन मैचों में फेल रहे हैं।
टीम इंडिया के लिए खड़ी हो जाएगी समस्या
टीम मैनेजमेंट के लिए समस्या यह भी है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाया और संजू सैमसन को बाहर किया तो टॉप 7 बल्लेबाजों में 6 बल्लेबाज लेफ्टी हो जाएंगे। दोनों ओपनर, नंबर 3, नंबर 5, 6 और 7 का बल्लेबाज बाएं हाथ का होगा और यह एक दुविधा भी भारतीय टीम के लिए हो सकती है। यही समय टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उपजी थी और उसका समाधान संजू सैमसन के प्लेइंग इलेवन में आने से हुआ था। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप समेत 5 बड़े अवॉर्ड जीतने के बाद उन्होंने टीम इंडिया में चुने जाने की ताल ठोक दी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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