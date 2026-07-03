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वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए इंग्लैंड के 2 पूर्व कप्तान भी हैं बेकरार, BCCI से पूछा ये सवाल

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलिस्टर कुक 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुक ने तो यहां तक कहा है कि वे मैनचेस्टर में मैच देखने जा रहे हैं। 

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए इंग्लैंड के 2 पूर्व कप्तान भी हैं बेकरार, BCCI से पूछा ये सवाल

UPSC, NEET और तमाम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के कठिन से कठिन प्रश्नों का जवाब आप खोज लेंगे, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू कब होगा। सिलेक्टर्स ने उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और फिर एशियन गेम्स के लिए भी टीम में जगह दी, लेकिन वैभव अभी आयरलैंड में डेब्यू नहीं कर पाए और इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मैच में उनको मौका नहीं मिला। इस बीच इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलिस्टर कुक इस 15 साल के बच्चे के डेब्यू बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

माइकल वॉन ने तो यहां तक कहा है कि उनका डेब्यू आयरलैंड में ही क्यों नहीं हो गया। वहीं, कुक को उम्मीद है कि वे मैनचेस्टर में 4 जुलाई को डेब्यू कर सकते हैं। 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट में वॉन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से ही सीधा सवाल कर दिया। उन्होंने कहा, "हमें BCCI और सिलेक्टर अजीत अगरकर से कहना चाहिए और पूछना चाहिए कि वह हमारा साथी बच्चा, आयरलैंड के खिलाफ क्यों नहीं खेला?" इसके बाद एलिस्टर कुक का जवाब आता है और वह कहते हैं, "मैं कल वहां (मैनेचेस्टर) जा रहा हूं। अपनी गाड़ी खुद चलाकर जाऊंगा, उम्मीद है 15 वर्षीय बच्चा खेलेगा।"

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हर कोई वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर लालायित है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अभी तक सीनियर खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पिछले तीन मैचों में पारी की शुरुआत करते नजर आए हैं। संजू सैमसन टी20 विश्व कप 2026 के हीरो थे, जबकि अभिषेक शर्मा की काबिलियत किसी से छिपी नहीं है। आयरलैंड में 19 गेंदों में 49 और इंग्लैंड में 20 गेंदों में 50 रन वे जड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या मैनेजमेंट सैमसन से आगे बढ़ता है या नहीं? क्योंकि वे इन तीन मैचों में फेल रहे हैं।

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टीम इंडिया के लिए खड़ी हो जाएगी समस्या

टीम मैनेजमेंट के लिए समस्या यह भी है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाया और संजू सैमसन को बाहर किया तो टॉप 7 बल्लेबाजों में 6 बल्लेबाज लेफ्टी हो जाएंगे। दोनों ओपनर, नंबर 3, नंबर 5, 6 और 7 का बल्लेबाज बाएं हाथ का होगा और यह एक दुविधा भी भारतीय टीम के लिए हो सकती है। यही समय टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उपजी थी और उसका समाधान संजू सैमसन के प्लेइंग इलेवन में आने से हुआ था। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप समेत 5 बड़े अवॉर्ड जीतने के बाद उन्होंने टीम इंडिया में चुने जाने की ताल ठोक दी थी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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