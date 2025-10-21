मैं सचिन तेंदुलकर से 5 हजार रन ज्यादा बनाता... पूर्व कंगारू क्रिकेटर ने किया हैरतअंगेज दावा!

संक्षेप: सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह 24 साल भारतीय टीम के लिए खेले। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल हसी ने एक हैरतअंगेज दावा किया है।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ क्रिकेटर माइकल हसी ने एक हैरतअंगेज दावा किया है। हसी का कहना है कि अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कम उम्र में खेलना शुरू किया होता तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से पांच हजार रन ज्यादा रन बनाते। दरअसल, पूर्व कंगारू बल्लेबाज ने यह बात मजाक में कही है। हसी ने 28 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था। वह फरवरी 2004 से जनवरी 2013 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। उन्होंने अपने करियर में 302 इंटरनेशनल मैचों में 49.00 के औसत से 12398 रन बनाए। हसी के बल्ले से 22 शतकीय जबकि 72 अर्धशतकीय पारियां निकलीं।

50 वर्षीय हसी ने द ग्रेड क्रिकेटर यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा, “मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। मैं शायद सचिन तेंदुलकर से लगभग पांच हजार रन आगे रहता, जो गेम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा जीत, सबसे ज्यादा एशेज जीत और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीत, संभवतः यह सभी कुछ। और फिर बदकिस्मती से मैं सुबह उठता हूं और यह सिर्फ एक सपना निकलता है। मुझे पहले मौका मिलना शानदार होता लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि जब मुझे चुना गया तो मुझे अपने गेम की बेहतरीन समझ थी।”