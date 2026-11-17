सैंडपेपर कांड पर पूर्व कप्तान का बयान, बोले- ये आग तब तक शांत नहीं होगी, जब तक ऑस्ट्रेलिया…
माइकल क्लार्क ने सैंडपेपर स्कैंडल को लेकर कहा है कि यह मामला तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक नया रिव्यू शुरू नहीं होता। उन्होंने कहा है कि हम दोनों साइड का सच दे रहे हैं, मगर सच इसके बीच में है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भी 2018 में हुए सैंडपेपर स्कैंडल को लेकर बात की है। पूर्व क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दावा किया था कि केपटाउन टेस्ट मैच में हुई बॉल टैंपरिंग के बारे में हर किसी को जानकारी थी। ख्वाजा की बात का समर्थन डेविड वॉर्नर ने किया है। मगर मिचेल स्टार्क और मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। इस पर क्लार्क को उम्मीद है कि कुछ और लोग भी इस पर बात करेंगे और उन्होंने अपनी इस बात को भी दोहराया है कि जब तक इस मामले में नया रिव्यू शुरू नहीं होता, यह मामला खत्म नहीं होगा।
सैंडपेपर गेट को लेकर उस्मान ख्वाजा के बाद डेविड वॉर्नर ने बात की थी, जबकि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस मैच के ट्वेल्थ मैन चैड सेयर्स ने भी माना कि उन्हें भी इसके बारे में पता था। अब क्लार्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका में 2018 की सीरीज के बारे में और भी बहुत कुछ सामने आएगा। उन्होंने 2DayFM पर कहा, "काश यह खत्म हो जाए, बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से और भी खिलाड़ी या स्टाफ मेंबर सामने आकर बात करेंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि भविष्य में और भी किताबें आएंगी।”
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त केपटाउन टेस्ट मैच में जो हुआ था, उसके लिए कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वॉर्नर और बॉल टैंपरिंग करने वाले कैमरोन बैनक्राफ्ट को सजा दी थी। स्मिथ और वॉर्नर एक-एक साल के लिए बैन हुए थे, जबकि बैनक्राफ्ट को 9 महीने के लिए बैन किया गया था। हालांकि, नए दावों के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि उस मामले की जांच दोबारा नहीं होगी, लेकिन पूर्व कप्तान क्लार्क को लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ऐसा करना पड़ सकता है, नहीं तो आग जलती रहेगी।
क्लार्क ने कहा, “उन्हें यह रिव्यू दोबारा करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे खत्म करेंगे।” क्लार्क ने यह कमेंट उस समय किया, जब पैट कमिंस ने एक मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्लार्क का कहना है कि यह सवाल कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट के चार गेंदबाज - कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन - को कैसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, एक अहम मुद्दा है।
उन्होंने कहा, “एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, वह यह है: क्या गेंदबाज़ों को पता नहीं था कि गेंद के साथ कुछ हो रहा है? हम इस समय (सच्चाई) के दो पहलू देख रहे हैं। उस्मान की किताब के बाद कई लोग उसे सपोर्ट करने के लिए सामने आए हैं – जिसमें डेविड वार्नर भी शामिल हैं और दूसरी ओर हमने पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को दूसरी तरफ देखा है। वे क्या कहते हैं? सच्चाई कहीं बीच में है।" उन्होंने आगे कहा, "किसको पता था कि वे मैदान पर वह सैंडपेपर ले जा रहे थे? क्या चेंज रूम में कोई बातचीत हुई थी? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब काफी नहीं हैं।”
उस्मान ख्वाजा की तरह माइकल क्लार्क को भी उन तीन खिलाड़ियों के लिए दुख है, जिन पर बैन लगा था। इनमें स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्राफ्ट शामिल थे। उनका कहना है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने ही 2018 के बाद सबसे मुश्किल समय देखा है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ न्यूयॉर्क में इसलिए रहते हैं, क्योंकि जब वह रिटायर हुए, तो वह पब नहीं जाना चाहते थे, पब में एक आदमी नशे में धुत होकर बार के उस पार कुछ चिल्लाता है। मुझे इसमें शामिल सभी लोगों के लिए दुख है और इस बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती: उनके परिवार। वे सभी इसमें शामिल हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई दूसरा देश (इस स्कैंडल पर) हमारी तरह सख्त हो सकता है।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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