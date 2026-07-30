एशेज को भारत लाने की बात पर विवाद, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सुनाई खरी-खोटी
एशेज मैच को भारत में आयोजित कराने की बात पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन भड़क गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लिया और कहा कि एशेज का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से हाल ही में यह बयान आया था कि एशेज सीरीज को इंडिया में भी आयोजित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश लीग यानी बीबीएल के इस सीजन के पहले मैच को पहले से ही भारत में खेलने का फैसला कर लिया है। हालांकि, इन दोनों ही फैसलों से इंग्लैंड की टीम के पूर्व क्रिकेटर माइकल एथर्टन खुश नहीं हैं। उन्होंने बीबीएल का मैच इंडिया में आयोजित करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की निंदा की है। उनका मानना है कि खेल का कमर्शलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने द टाइम्स के लिए लिखे अपने कॉलम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लताड़ा और खेल की पवित्रता का बचाव किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बेवजह छेड़छाड़ की जा रही है। उनके गुस्से की वजह यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आगामी बिग बैश लीग के सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेलने का फैसला किया है। मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पहली बार इस टी20 लीग का मैच किसी अन्य देश में आयोजित होगा।
लोकल फैंस की बेइज्जती वाली बात है- एथर्टन
एथर्टन ने अपने कॉलम में लिखा, "जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अनाउंस किया कि अगली बिग बैश लीग का ओपनिंग गेम चेन्नई में खेला जाएगा, तो लोकल ऑडियंस किसी के दिमाग में नहीं थी। हां - दोहराता हूं - अभी तक इस साल के बिग बैश का ओपनिंग गेम इंडिया में खेला जाएगा। यह पागलपन है और लोकल ऑडियंस के लिए पूरी तरह से बेइज्जती वाली बात है।"
उन्होंने आगे लिखा, "क्रिकेट की रेप्युटेशन कंजर्वेटिव होने की है। हालांकि, बहुत कम खेल इतने बदले हैं और सपोर्टर, कुल मिलाकर, इसे काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आप नए न बनें: हर बदलाव में कोई फायदा नहीं होता। घर पर घरेलू कॉम्पिटिशन खेलना पवित्र होना चाहिए।"
एथर्टन इस बात से भी नाराज दिखे कि ऑस्ट्रेलिया एशेज मैच भी इंडिया में आयोजित करने की सोच रहा है। इसी महीने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने बीबीसी को बयान दिया था कि वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के एक मैच को इंडिया में आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि इससे कमर्शलाइजेशन बढ़ेगा। ग्रीनबर्ग के इसी कमेंट पर एथर्टन ने लिखा, "इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर कोई टेस्ट सीरीज होती है तो वह एशेज के लिए होती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल या फिर मेलबर्न में अगले साल होने वाले 150 साल के सेलिब्रेशन वाले मैच को छोड़कर।"
वे आगे लिखते हैं, "यह हर दो साल में पांच टेस्ट और हर चार साल में एक-दूसरे की धरती पर खेले जाते हैं। बाकी सभी लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी राइवलरी है जिसे और कमर्शियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा 'कंटेंट' से ज्यादा पैसे कमाने की चिंता करने के बजाय, शायद एडमिनिस्ट्रेटर्स को गेम के कॉस्ट बेस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है।"
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने यह भी कहा, "जब ईसीबी ने हाल ही में यह घोषणा की कि वह 2027 के एशेज वर्ष में मुनाफा नहीं कमा पाएगा (क्योंकि भारत का दौरा नहीं हो रहा है), तो इसका समाधान यह नहीं है कि भारत के दौरों की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, बल्कि खेल के खर्चों को कम करना है, क्योंकि अगर आप एशेज के साल में भी मुनाफा नहीं कमा सकते, तो जाहिर है कि आपका खर्च बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच की प्रतिद्वंद्वी प्रतिस्पर्धा बेहतरीन काम करती है - भले ही ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धात्मकता को थोड़े सुधार की जरूरत है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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