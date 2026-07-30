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एशेज को भारत लाने की बात पर विवाद, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सुनाई खरी-खोटी

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एशेज मैच को भारत में आयोजित कराने की बात पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन भड़क गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लिया और कहा कि एशेज का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। 

Australia-Cricket Team Ashes
एशेज ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से हाल ही में यह बयान आया था कि एशेज सीरीज को इंडिया में भी आयोजित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश लीग यानी बीबीएल के इस सीजन के पहले मैच को पहले से ही भारत में खेलने का फैसला कर लिया है। हालांकि, इन दोनों ही फैसलों से इंग्लैंड की टीम के पूर्व क्रिकेटर माइकल एथर्टन खुश नहीं हैं। उन्होंने बीबीएल का मैच इंडिया में आयोजित करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की निंदा की है। उनका मानना है कि खेल का कमर्शलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने द टाइम्स के लिए लिखे अपने कॉलम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लताड़ा और खेल की पवित्रता का बचाव किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बेवजह छेड़छाड़ की जा रही है। उनके गुस्से की वजह यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आगामी बिग बैश लीग के सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेलने का फैसला किया है। मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पहली बार इस टी20 लीग का मैच किसी अन्य देश में आयोजित होगा।

लोकल फैंस की बेइज्जती वाली बात है- एथर्टन

एथर्टन ने अपने कॉलम में लिखा, "जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अनाउंस किया कि अगली बिग बैश लीग का ओपनिंग गेम चेन्नई में खेला जाएगा, तो लोकल ऑडियंस किसी के दिमाग में नहीं थी। हां - दोहराता हूं - अभी तक इस साल के बिग बैश का ओपनिंग गेम इंडिया में खेला जाएगा। यह पागलपन है और लोकल ऑडियंस के लिए पूरी तरह से बेइज्जती वाली बात है।"

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उन्होंने आगे लिखा, "क्रिकेट की रेप्युटेशन कंजर्वेटिव होने की है। हालांकि, बहुत कम खेल इतने बदले हैं और सपोर्टर, कुल मिलाकर, इसे काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आप नए न बनें: हर बदलाव में कोई फायदा नहीं होता। घर पर घरेलू कॉम्पिटिशन खेलना पवित्र होना चाहिए।"

एथर्टन इस बात से भी नाराज दिखे कि ऑस्ट्रेलिया एशेज मैच भी इंडिया में आयोजित करने की सोच रहा है। इसी महीने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने बीबीसी को बयान दिया था कि वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के एक मैच को इंडिया में आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि इससे कमर्शलाइजेशन बढ़ेगा। ग्रीनबर्ग के इसी कमेंट पर एथर्टन ने लिखा, "इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर कोई टेस्ट सीरीज होती है तो वह एशेज के लिए होती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल या फिर मेलबर्न में अगले साल होने वाले 150 साल के सेलिब्रेशन वाले मैच को छोड़कर।"

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वे आगे लिखते हैं, "यह हर दो साल में पांच टेस्ट और हर चार साल में एक-दूसरे की धरती पर खेले जाते हैं। बाकी सभी लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी राइवलरी है जिसे और कमर्शियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा 'कंटेंट' से ज्यादा पैसे कमाने की चिंता करने के बजाय, शायद एडमिनिस्ट्रेटर्स को गेम के कॉस्ट बेस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है।"

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने यह भी कहा, "जब ईसीबी ने हाल ही में यह घोषणा की कि वह 2027 के एशेज वर्ष में मुनाफा नहीं कमा पाएगा (क्योंकि भारत का दौरा नहीं हो रहा है), तो इसका समाधान यह नहीं है कि भारत के दौरों की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, बल्कि खेल के खर्चों को कम करना है, क्योंकि अगर आप एशेज के साल में भी मुनाफा नहीं कमा सकते, तो जाहिर है कि आपका खर्च बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच की प्रतिद्वंद्वी प्रतिस्पर्धा बेहतरीन काम करती है - भले ही ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धात्मकता को थोड़े सुधार की जरूरत है।"

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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