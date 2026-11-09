हार्दिक पांड्या के जाने से मुंबई इंडियंस को नुकसान कम फायदा ज्यादा होगा, अर्शदीप दिला सकते हैं अतिरिक्त मजबूती: चोपड़ा
आईपीएल 2027 के लिए हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में जाने और अर्शदीप सिंह के मुंबई इंडियंस में जाने से पांच बार की चैंपियन फ्रेंजाइजी को नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा, ऐसा कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का। विस्तार से उनका पूरा विश्लेषण पढ़िए।
आईपीएल में लगातार ट्रेड का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आधिकारिक चीजें कम हो रही हैं। हालांकि, हाल ही में ये खबर सामने आई है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं और पंजाब किंग्स जा रहे हैं। उनके बदले पंजाब किंग्स से अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं। हार्दिक के जाने और अर्शदीप के आने से मुंबई इंडियंस को कितना फायदा या नुकसान होगा, इसका विश्लेषण पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने किया है।
उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर यह बात कही है कि अर्शदीप के आने से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी लाइनअप काफी दमदार हो जाएगी। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जो भारतीय टी-20 टीम के भी प्रमुख गेंदबाज हैं, मुंबई के गेंदबाजी यूनिट में अगर एक साथ आ जाते हैं तो यह टीम को अतिरिक्त मजबूती दिलाएगा। उन्होंने कहा है कि हार्दिक पांड्या के जाने से मुंबई इंडियंस को नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा, ऐसा इसलिए भी क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसी बल्लेबाजी अब मुंबई इंडियंस के लिए नमन धीर भी कर सकते हैं। बीते तीन सीजन में से एक सीजन को छोड़ दिया जाए तो हार्दिक ने ना तो बल्ले के साथ और ना ही गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।
कप्तान के रूप में मुंबई को हार्दिक बिल्कुल नहीं चाहिए
आकाश चोपड़ा ने अपने खास शो 'आकाशवाणी' में कहा- "अगर मैं मुंबई के दृष्टिकोण से देखता हूं तो अमूमन आप अपने कप्तान को नहीं जाने देना चाहते हैं, कप्तान छोड़ना एक मुश्किल काम है। आप केकेआर से पूछ सकते हैं उनके लिए श्रेयस अय्यर को जाने देने के बाद उनकी भरपाई करना कितना मुश्किल हुआ है। लेकिन मुंबई बहुत यूनिक पोजीशन में है। उन्होंने मन बना लिया था कि ना तो हार्दिक हमें बतौर कप्तान चाहिए और ना ही प्लेयर। उनसे बेहतर कप्तान हमारी टीम में ऑलरेडी मौजूद हैं- नाम है रोहित शर्मा। उनके हाथ में कप्तानी थमा दीजिए, आप पाएंगे कि आपको हार्दिक से बेहतर कप्तान मिल चुका है। अगर रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं देनी तो सूर्यकुमार यादव इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक नए युवा की तरफ जाना है तो आपके पास तिलक वर्मा के रूप में बेहतर विकल्प मौजूद है। तो इनके पास बहुत विकल्प होने के कारण कप्तानी के लिहाज से हार्दिक का जाना बहुत बड़ा अंतर पैदा नहीं करेगा। सच्चाई यही है। सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन वास्तविता यही है।"
बतौर प्लेयर भी खास कमाल नहीं, नमन कर सकते हैं बेहतर
आकाश चोपड़ा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा- "दूसरी उससे भी ज्यादा अलोकप्रिय और कड़वी बात यह है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में अपने इस तीन साल के साइकल (2024, 2025 और 2026) में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उनके आंकड़ों में सिर्फ एक साल ऐसा है जो दिखाता है कि यहां अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके अलावा दो सीजन वो अच्छा प्रदर्शन गेंद और बल्ले दोनों से नहीं कर पाए हैं। कई बार उनकी इकोनॉमी 10 से भी ऊपर रही है। हार्दिक ने ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने से खुद को बचाया है और जब- जब ऊपर बल्लेबाजी करने गए हैं तो उन्होंने रनों की गति को बढ़ाने के बजाय धीमा ही किया है। गेंदबाजी में भी प्रभावशाली नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस को आप कप्तान के रूप में नहीं चाहिए, आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है और नमन धीर का तेजी से उभार हो रहा है तो चीजें एकदम से बदल जाती हैं।"
आकाश ने आगे एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा-"जिस नंबर पर हार्दिक पांड्या बैटिंग करते हैं उस नंबर पर कोई और उस गति से बल्लेबाजी नहीं कर पाता था, लेकिन जब आप अब नमन धीर को देखते हैं तो लगता है कि यह हार्दिक पांड्या के जैसा ही तो है। शायद अभी उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वहां तक पहुंच सकता है। नमन धीर के एलीवेशन से अचानक मुंबई इंडियंस नाम की इस टीम की ताकत बहुत बढ़ गई है। ऐसे में अगर अर्शदीप सिंह मिल जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए एक तरफ अर्शदीप सिंह दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, अगर आपके पास भारत के नई गेंद और पुरानी गेंद के टी-20 गेंदबाज हैं तो आप निश्चित तौर पर बेहतर हो जाते हैं। तो आप चाहे इस ओपिनियन के लिए मुझे मार भी दीजिए लेकिन यह सच्चाई है कि हार्दिक पांड्या के जाने से मुंबई इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कहना पड़ेगा लेकिन आज कह रहा हूं।"
पंजाब के लिए बढ़ गई हैं मुश्किलें, ऑलराउंडर्स की भरमार
आकाश चोपड़ा ने कहा कि "हार्दिक के जाने से मुंबई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पंजाब की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार हो गई है और बहुत संभव है कि इस डील के बाद दो ऑलराउंडर्स को एक्सचेंज करके दो तेज गेंदबाज लिए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि "हार्दिक का बल्ला चलता है तो यह पंजाब को एकतरफा मैच जिता सकते हैं और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हो सकता है वे बेहतर काम कर जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इस डील में पंजाब को कम और मुंबई को ज्यादा फायदा हुआ है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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