MI vs RCB WPL live score: आज होगा महिला प्रीमियर लीग 4 का आगाज, RCB और MI होंगे आमने-सामने

MI vs RCB WPL live score: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। चौथे सीजन की शुरुआत टूर्नामेंट की दो सबसे सफल टीमों के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से होगी। मुंबई इंडियंस की टीम ने दो बार खिताब जीता है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 2024 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में हैं, जबकि मुंबई इंडियंस के लिए हरमनप्रीत कौर जिम्मेदारी संभालेंगी।
WPL 2026 ओपनिंग मैच
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम (स्क्वॉड): स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रत्यूषा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथमुंबई इंडियंस महिला टीम (स्क्वॉड):
मुंबई इंडियंस महिला- हेली मैथ्यूज, जी कमलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वसिष्ठ, नल्ला रेड्डी, रहीला फिरदौस, मिली इलिंगवर्थ, साइका इशाक, निकोला केरी
MI vs RCB WPL live score: मुंबई इंडियंस स्क्वॉड
MI vs RCB WPL live score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला स्क्वॉड
MI vs RCB WPL live score: मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
MI vs RCB WPL live score: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। चौथे सीजन का पहला मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा।