WPL 2026 Live Streaming: मुंबई और आरसीबी के बीच पहली जंग; जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

संक्षेप: MI vs RCB WPL 2026 Live Streaming: वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 का आगाज आज यानी 9 जनवरी से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा।

MI vs RCB WPL 2026 Live Streaming: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 का आगाज आज यानी शुक्रवार, 9 जनवरी से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुंबई की नजरें अपना चौथे खिताब पर होगी। वहीं स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली आरसीबी अपना दूसरा टाइटल जीतना चाहेगी। इस बार यूपी और दिल्ली के कप्तान भी बदले हैं। यूपी की कप्तानी मेग लैनिंग करती हुई नजर आएगी, वहीं दिल्ली की टीम को जेमिमा रोड्रिग्स लीड करेगी। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों के पास WPL के पांचवें सीजन में अपनी चमक बिखरने का मौका है। WPL 2026 का फाइनल 5 फरवरी को खेला जाएगा। आईए एक नजर टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

WPL के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं टूर्नामेंट पुराने डबल राउंड-रॉबिन स्ट्रक्चर के साथ जारी रहेगा, जिसमें लीग फेज के दौरान सभी पांच टीमें एक-दूसरे से दो बार भिड़ेंगी। लीग स्टेज के आखिर में, टॉप तीन टीमें प्ले-ऑफ में पहुंचेंगी। टेबल-टॉपर्स को फाइनल में सीधे जगह मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला करने के लिए एलिमिनेटर में मिलेंगी।

WPL 2026 का पूरा शेड्यूल 09 जनवरी – मुंबई इंडियंस महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

10 जनवरी (डबल हेडर)

– गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वॉरियर्ज महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – दोपहर 03:30 बजे IST

– मुंबई इंडियंस महिला बनाम दिल्ली कैपिटल्स महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

11 जनवरी – दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

12 जनवरी – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम यूपी वॉरियर्ज महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

13 जनवरी – मुंबई इंडियंस महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

14 जनवरी – दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम यूपी वॉरियर्ज महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

15 जनवरी – मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वॉरियर्ज महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

16 जनवरी – गुजरात जायंट्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

17 जनवरी (डबल हेडर)

– मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वॉरियर्ज महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – दोपहर 03:30 बजे IST

– दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई – शाम 07:30 बजे IST

19 जनवरी – गुजरात जायंट्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला, BCA स्टेडियम, वडोदरा – शाम 07:30 बजे IST

20 जनवरी – दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला, BCA स्टेडियम, वडोदरा – शाम 07:30 बजे IST

22 जनवरी – गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वॉरियर्ज महिला, BCA स्टेडियम, वडोदरा – शाम 07:30 बजे IST

24 जनवरी – दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला, BCA स्टेडियम, वडोदरा – शाम 07:30 बजे IST

26 जनवरी – मुंबई इंडियंस विमेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन, BCA स्टेडियम, वडोदरा – 07:30 PM IST

27 जनवरी – गुजरात जायंट्स विमेन बनाम दिल्ली कैपिटल्स विमेन, BCA स्टेडियम, वडोदरा – 07:30 PM IST

29 जनवरी – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन बनाम UP वॉरियर्ज विमेन, BCA स्टेडियम, वडोदरा – 07:30 PM IST

30 जनवरी – गुजरात जायंट्स विमेन बनाम मुंबई इंडियंस विमेन, BCA स्टेडियम, वडोदरा – 07:30 PM IST

01 फरवरी – दिल्ली कैपिटल्स विमेन बनाम UP वॉरियर्ज विमेन, BCA स्टेडियम, वडोदरा – 07:30 PM IST

03 फरवरी – एलिमिनेटर (TBC बनाम TBC), BCA स्टेडियम, वडोदरा – 07:30 PM IST

05 फरवरी – फाइनल (TBC बनाम TBC), BCA स्टेडियम, वडोदरा – 07:30 PM IST

WPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस टीम हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जी कमलिनी (विकेटकीपर), राहिला फिरदौस (विकेटकीपर), हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, नट साइवर-ब्रंट, निकोला कैरी, शबनिम इस्माइल, पूनम खेमनार, मिल्ली इलिंगवर्थ, एस सजना, निकोला कैरी, संस्कृति गुप्ता, सैका इशाक, क्रांति रेड्डी, त्रिवेणी वशिष्ठ

WPL 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम स्मृति मंधाना, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, डी हेमलता, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, कुमार प्रथ्योषा।

नोट: एलिसे पेरी व्यक्तिगत कारणों से टूर्नामेंट से हट गई हैं। उनकी जगह सयाली सतघरे को टीम में लिया गया है।

WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम जेमिमाह रोड्रिग्स (कप्तान), तानिया भाटिया (विकेटकीपर), एम ममता (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, शैफाली वर्मा, मारिज़ैन कप्प, चिनेले हेनरी, लिजेल ली, अलाना किंग, लुसी हैमिल्टन, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, दीया यादव, निकी प्रसाद, नंदनी शर्मा।

नोट: एनाबेल सदरलैंड व्यक्तिगत कारणों से WPL 2026 से हट गईं। उनकी जगह अलाना किंग को टीम में लिया गया है।

WPL 2026 के लिए गुजरात जायंट्स टीम एश गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), शिवानी सिंह (विकेटकीपर), डैनी व्याट-हॉज, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहम, किम गार्थ, रेणुका सिंह ठाकुर, टाइटस साधु, तनुजा कंवर, काश्वी गौतम, कनिका आहूजा, राजेश्वरी गायकवाड़, भारती फुलमाली, हैप्पी कुमार, अनुष्का शर्मा, आयुषी सोनी

WPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर्ज टीम मेग लैनिंग (कप्तान), श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), किरण नवगिरे, हरलीन देओल, फोबे लिचफील्ड, दीप्ति शर्मा, डिएंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांति गौड़, प्रतिका रावल, सिमरन शेख, क्लो ट्रायोन, जी तृषा, सुमन मीना, चार्ली नॉट।

नोट: तारा नॉरिस ने महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए USA टीम में चुने जाने के बाद नाम वापस ले लिया है, उनकी जगह वॉरियर्ज टीम में चार्ली नॉट को शामिल किया गया है।