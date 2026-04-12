होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली के पास 300 IPL छक्के जड़ने का मौका, सिर्फ इतने हिट दूर, क्या MI के खिलाफ कर पाएंगे?

Apr 12, 2026 06:31 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share

विराट कोहली रविवार को खेले जाने वाले मैच में अगर 3 छक्के लगा लेते हैं तो वे खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर लेंगे। इसके साथ वे उस एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिसमें क्रिस गेल और रोहित शर्मा पहले से ही मौजूद हैं।

विराट कोहली के पास 300 IPL छक्के जड़ने का मौका, सिर्फ इतने हिट दूर, क्या MI के खिलाफ कर पाएंगे?

आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच 12 अप्रैल रविवार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में क्रिकेट की दुनिया में किंग के नाम से मशहूर विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका है। विराट कोहली आज के मैच में अगर 3 छक्के लगा लेते हैं तो वे खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर लेंगे। इसके साथ वे उस एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिसमें क्रिस गेल और रोहित शर्मा पहले से ही मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए चिंता का सबब बन रहा ये 4 करोड़ी प्लेयर

300 छक्के जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं कोहली

विराट कोहली अगर वानखेड़े में खेले गए मुकाबले में 3 छक्के जड़ देते हैं तो वे आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। उन्होंने अब तक अपने आईपीएल करियर में कुल 270 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसकी 262 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने 39.77 की औसत और 133.36 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 8790 रन बनाए हैं और 8 शतक जड़े हैं। विराट कोहली ने इस दौरान 262 पारियों में 297 छक्के लगाए हैं। आज के मैच में 3 छक्के लगाते ही वे आईपीएल में क्रिस गेल और रोहित शर्मा के बाद 300 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे।

ये भी पढ़ें:संजू सैसमन ने अपने माता-पिता या धोनी को नहीं, बल्कि इस शख्स को समर्पित किया शतक

क्रिस गेल और रोहित शर्मा ने पहले ही हासिल की है ये उपलब्धि

आपीएल में सबसे पहले 300 छक्के जड़ने का कीर्तिमान यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने स्थापित किया था। क्रिस गेल की घातक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 114 पारियों में 300 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। गेल ने आईपीएल में 2009 से 2021 तक तीन टीमों के लिए शिकरत की और इस दौरान 142 मैचों की 141 पारियों में रिकॉर्ड 357 छक्के लगाए, जिसे आज भी कोई खिलाड़ी प्राप्त नहीं कर सका है। क्रिस गेल के बाद आईपीएल में 300 छक्के जड़ने का कारनामा हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने किया। उन्होंने 261 पारियों में 300 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड साल 2025 में बनाया। रोहित ने अब तक आईपीएल में कुल 275 मैच खेले हैं, जिसकी 270 पारियों में 309 छक्के जड़े हैं।

ये भी पढ़ें:पंजाब किंग्स ने ट्रॉफी भले ना जीती हो, लेकिन ये कारनामा सिर्फ इसी टीम ने किया है

टॉप-5 सिक्स हिटर में धोनी और डिविलियर्स भी शामिल

आईपीएल में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची में क्रिस गेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा महेंद्र सिंह धोनी और एबी डिविलियर्स का नाम भी शामिल है। धोनी ने अपने करियर में अब तक कुल 278 मैच खेले हैं, जिसकी 242 पारियों में 264 छक्के जड़े हैं। मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2008 से 2021 तक आईपीएल में शिरकत की और इस दौरान 184 मैचों की 170 पारियों में 251 छक्के जड़े

आईपीएल में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर

क्रिस गेल- 141 पारियों में 357 छक्के

रोहित शर्मा-270 पारियों में 309 छक्के

विराट कोहली- 262 पारियों में 297 छक्के

महेंद्र सिंह धोनी- 242 पारियों में 264 छक्के

एबी डिविलियर्स- 170 पारियों में 251 छक्के

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
IPL 2026 Virat Kohli News
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।