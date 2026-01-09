Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़MI vs RCB Pitch Report WPL 2026 1st Match Dr DY Patil Sports Academy Navi Mumbai Highest Score Toss Prediction
MI vs RCB Pitch Report: नवी मुंबई से होगा WPL 2026 का शुभारंभ, देखें MI vs RCB मैच की पिच रिपोर्ट

MI vs RCB Pitch Report: नवी मुंबई से होगा WPL 2026 का शुभारंभ, देखें MI vs RCB मैच की पिच रिपोर्ट

संक्षेप:

MI vs RCB Pitch Report WPL 2026 1st Match- डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच नवी मुंबई में खेला जाना है। आईए जानते हैं पिच रिपोर्ट-

Jan 09, 2026 12:33 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

MI vs RCB Pitch Report WPL 2026 1st Match: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस और स्मृति मंधाना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 का पहला मैच खेला जाना है। यह मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेडिंग चैंपियन एमआई की नजरें अपने चौथे खिताब पर होगी, वहीं आरसीबी दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के सपना लिए मैदान पर उतरेगी। आईए एक नजर Mumbai Indians Women vs Royal Challengers Bengaluru Women मैच की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:मुस्तफिजुर को BCCI ने दिया IPL में वापसी का ऑफर? बांग्लादेश ने तोड़ी चुप्पी

MI vs RCB पिच रिपोर्ट

WPL 2026 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई की डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। यहां की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी सतह माना जाता है, जो लगातार पेस और बाउंस देती है। ये हालात हाई-स्कोरिंग T20 मैचों के लिए एकदम सही हैं, जिससे यह एक ऐसा वेन्यू बन जाता है जहां बल्लेबाज हावी हो सकते हैं और बड़े स्कोर बनने की उम्मीद है। दूसरी इनिंग में ओस एक अहम फैक्टर बन सकती है, इसलिए टॉस जीतने के बाद दोनों कप्तान पहले बॉलिंग करना चाहेंगे।

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा या विराट कोहली…2026 में कौन भारत के लिए जड़ेगा पहला शतक?

डी वाई पाटिल स्टेडियम WPL रिकॉर्ड

WPL के यहां कुल 11 मैच खेले गए। तीन मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, और बाकी 8 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते। यहां का एवरेज स्कोर लगभग 145-155 है। यहां हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम 194 रनों का है, जो उन्होंने दिल्ली के खिलाफ बनाया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने WPL में यहां सबसे बड़ा चेज 152/6 का किया, जो उन्होंने RCB-W के खिलाफ किया था।

ये भी पढ़ें:WPL 2026 का आज से आगाज, जानें कैसे लाइव देखें MI vs RCB का पहला मैच

MI vs RCB WPL Head To Head

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच WPL के इतिहास में कांटे की टक्कर रही है। यही वजह है कि फैंस इस मुकाबले के लिए बेहतर एक्साइटेड हैं। WPL में एमआई और आरसीबी की भिड़ंत कुल 7 बार हुई है, जिसमें मुंबई ने 4 बार तो बेंगलुरु ने 3 बार जीत दर्ज की है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
WPL 2026 Mumbai Indians Royal Challengers Banglore
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |