MI vs RCB Pitch Report: नवी मुंबई से होगा WPL 2026 का शुभारंभ, देखें MI vs RCB मैच की पिच रिपोर्ट

संक्षेप: MI vs RCB Pitch Report WPL 2026 1st Match- डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच नवी मुंबई में खेला जाना है। आईए जानते हैं पिच रिपोर्ट-

MI vs RCB Pitch Report WPL 2026 1st Match: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस और स्मृति मंधाना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 का पहला मैच खेला जाना है। यह मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेडिंग चैंपियन एमआई की नजरें अपने चौथे खिताब पर होगी, वहीं आरसीबी दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के सपना लिए मैदान पर उतरेगी। आईए एक नजर Mumbai Indians Women vs Royal Challengers Bengaluru Women मैच की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

MI vs RCB पिच रिपोर्ट WPL 2026 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई की डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। यहां की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी सतह माना जाता है, जो लगातार पेस और बाउंस देती है। ये हालात हाई-स्कोरिंग T20 मैचों के लिए एकदम सही हैं, जिससे यह एक ऐसा वेन्यू बन जाता है जहां बल्लेबाज हावी हो सकते हैं और बड़े स्कोर बनने की उम्मीद है। दूसरी इनिंग में ओस एक अहम फैक्टर बन सकती है, इसलिए टॉस जीतने के बाद दोनों कप्तान पहले बॉलिंग करना चाहेंगे।

डी वाई पाटिल स्टेडियम WPL रिकॉर्ड WPL के यहां कुल 11 मैच खेले गए। तीन मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, और बाकी 8 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते। यहां का एवरेज स्कोर लगभग 145-155 है। यहां हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम 194 रनों का है, जो उन्होंने दिल्ली के खिलाफ बनाया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने WPL में यहां सबसे बड़ा चेज 152/6 का किया, जो उन्होंने RCB-W के खिलाफ किया था।