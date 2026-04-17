युवराज सिंह के ‘गुरुमंत्र’ ने लगाई पंजाब किंग्स की नैया पार, प्रभसिमरन सिंह ने मैच के बाद खोला राज
मुंबई इंडियंस के खिलाफ 196 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 80 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी इस शानदार बल्लेबाजी का क्रेडिट पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को दिया।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से धूल चटाकर जीत का चौका लगाया। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा पंजाब की टीम ने 16.3 ओवर में 7 विकेट रहते किया। इस रनचेज में पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 80 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने मैच के बाद अपनी शानदार बल्लेबाजी का क्रेडिट पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को दिया। उन्होंने बताया कि ऑफ सीजन उन्होंने कैसे युवी के साथ मेहनत की और युवराज सिंह के ही गुरुमंत्र की वजह से आज वह पंजाब को जीत दिलाने में कामयाब रहे।
प्रभसिमरन सिंह ने मैच के बाद कहा, "मुझे बस खुद पर भरोसा था क्योंकि पावरप्ले में मुझे ज्यादा बॉल खेलने को नहीं मिलीं। इसलिए मैं शुरू में बॉल गिन रहा था। मुझे लगता है कि मैंने पावरप्ले में 6-7 बॉल खेलीं, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि अगर मैं थोड़ा और खेलूंगा, तो मैं खेल पाऊंगा। इसलिए मैंने खुद पर भरोसा रखा कि मैं यह कर लूंगा और मैंने कर दिखाया।
इस सीजन में बैटिंग में अपनी मैच्योरिटी पर
बिल्कुल सर, मैंने बहुत मेहनत की। असल में, ऑफ-सीजन में, मैंने युवी पाजी (युवराज सिंह) के साथ बहुत मेहनत की। इसलिए जब भी मैं उनसे बात करता हूं, तो वे कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम थोड़ा और खेल सकते हो। तो मेरे मन में बस यही था कि अगर मैं आखिर तक खेलूंगा, तो मैं इसे जीत सकता हूं।
गजनफर का सामना करने पर
मैंने स्पिनरों के लिए सोचा कि अगर मैं उन्हें विकेट नहीं देता क्योंकि बॉल ग्रिपिंग थी, अगर मैं उन्हें विकेट नहीं देता, तो दूसरों के खिलाफ आसान हो जाएगा।
शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट
शुरू में जब हम 200 के स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं तो हमें पावरप्ले का फायदा उठाना होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि विकेट आज जैसे नहीं होते। तो फिर इसे लंबा खींचना भी जरूरी है।
श्रेयस अय्यर बेहतरीन कप्तान
हमारे कैप्टन बहुत अच्छे हैं। एक कैप्टन के तौर पर, जब वह बात करते हैं, तो वह हमें क्लैरिटी देते हैं। और वह खुद भी इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए उनके साथ खेलना आसान हो जाता है।
PBKS पॉइंट्स टेबल में नंबर-1
पंजाब किंग्स इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर-1 के पायदान पर पहुंच गई है। उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दूसरे नंबर पर खिसका दिया है। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद टॉप-4 में हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें