MI vs DC WPL live score: पहली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, जेमिमा के सामने होंगी हरमनप्रीत

Hindi Newsक्रिकेटMI vs DC WPL live score: पहली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, जेमिमा के सामने होंगी हरमनप्रीत
MI vs DC WPL live score: मुंबई इंडियंस की टीम शनिवार को अपने दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा।

मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 10 Jan 2026 05:24 PM IST
MI vs DC WPL live score: महिला प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला शनिवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस को अपने मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुक्रवार को खेले गए पहले मैच में मुंबई को करीबी मुकाबले में आखिरी गेंद पर मात दी। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली मुंबई की टीम आज जीत का खाता खोलना चाहेगी। वहीं महिला प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की कमान इस बार जेमिमा रौड्रिग्स के हाथों में है।

10 Jan 2026, 05:24:46 PM IST

MI vs DC WPL live score: मुंबई इंडियंस स्क्वॉड

MI vs DC WPL live score: मुंबई इंडियंस महिला टीम: अमेलिया केर, जी कमालिनी (विकेटकीपर), नैट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, निकोला केरी, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजीवन सजना, सैका इशाक, हेले मैथ्यूज, राहिला फिरदौस, मिल्ली इलिंगवर्थ, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी

10 Jan 2026, 05:08:40 PM IST

MI vs DC WPL live score: मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स

MI vs DC WPL live score: मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शनिवार को महिला प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली की टीम का ये पहला मैच है, जबकि मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपना पहला मुकाबला गंवाया है।

WPL 2026

