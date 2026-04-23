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संजू सैमसन ने IPL 2026 में जड़ा दूसरा शतक, आईपीएल में 5 सेंचुरी लगाने वाले पांचवें बैटर बने

Apr 23, 2026 09:53 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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संजू सैमसन ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगाया। संजू का आईपीएल में ये पांचवां शतक है, जबकि जारी सीजन में उनकी ये दूसरे सेंचुरी है। 

संजू सैमसन ने IPL 2026 में जड़ा दूसरा शतक, आईपीएल में 5 सेंचुरी लगाने वाले पांचवें बैटर बने

चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगाया। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू ने वानखेड़े स्टेडियम में 54 गेंद में 100 रन पूरे किए। संजू का आईपीएल 2026 में ये दूसरा शतक है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने शुरुआती आठ मैचों में दूसरी सेंचुरी लगाई। आईपीएल के इतिहास में संजू सैमसन ने 5वां शतक ठोका है। संजू सैमसन की शतकीय पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 207 रन बनाए।

5 शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बैटर

संजू सैमसन आईपीएल में पांच या उससे अधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए आईपीएल में आठ शतक लगाए हैं। केएल राहुल के नाम भी पांच शतक है। इनके अलावा जोस बटलर ने सात, क्रिस गेल ने आईपीएल में 6 शतक मारे हैं।

सैमसन ने आईपीएल में अपने पांचवें शतक के लिए 54 गेंद खेलीं जिसमें 10 चौके और छह छक्के जडे़ थे। उनके अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 21 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के लिए ए एम गजनफर और अश्विनी कुमार ने दो दो विकेट झटके जबकि जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर को एक एक विकेट मिला।

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संजू का आईपीएल 2026 में दूसरा शतक

संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में शतक लगाया। इससे पहले भी संजू ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल के 18वें मुकाबले में सेंचुरी लगाई थी। संजू ने उस मैच में नाबाद 115 रन बनाए। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ संजू सैमसन ने 54 गेंदों में 10 चौके और छह छक्के लगाते हुए नाबाद 101 रनों की पारी खेली। यह संजू सैमसन का इस सीरीज में दूसरा शतक तथा आईपीएल में कुल पांचवां शतक है। संजू जारी सीजन में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। जारी सीजन में संजू के अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और क्विंटन डिकॉक शतक लगा चुके हैं।

मुंबई के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू ने 32 रन की साझेदारी की। गायकवाड़ 14 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज ने 14 और शिवम ने 5 रन का योगदान दिया। डेवाल्ड ब्रेविस ने 21 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन की पारी खेली। जेमी ओवर्टन ने 7 गेंद में 15 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के लिए ए एम गजनफर और अश्विनी कुमार ने दो-दो विकेट लिये। जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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