मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड हुआ फाइनल, अमेलिया केर के लिए खर्च किए तीन करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस की टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए हुई नीलामी में अपने पुराने खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने पर जोर दिया। टीम ने अमेलिया केर को तीन करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।
महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी समाप्त हो चुकी है और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस महिला टीम ने अगले सीजन के लिए अपना मजबूत स्क्वॉड तैयार कर लिया है। दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी में अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया और अपने चैंपियन कोर को बनाए रखने पर जोर दिया। मुंबई ने पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया था और फिर 5.75 करोड़ के पर्स के साथ नीलामी में उतरी थी।
मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में कुल 18 खिलाड़ी शामिल किए हैं, जिनमें 10 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। मुंबई इंडियंस ने नीलामी से पहले हरमनप्रीत कौर, नट साइवर को 3.50 करोड़ रुपये हेली मैथ्यूज को 1.75 करोड़ रुपये, अमनजोत कौर एक करोड़ रुपये और जी कमलिनी को 50 लाख में रिटेन किया था। मुंबई इंडियंस ने नीलामी के दौरान उन खिलाड़ियों पर ज्यादा बोली लगाई, जिन्हें रिलीज किया था। मुंबई इंडियंस ने पिछले साल संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली न्यूजीलैंड की हरफनमौला अमेलिया केर को तीन करोड़ रुपये में खरीदा। केर 2023 और 2025 में खिताब जीतने वाली मुंबई टीम का हिस्सा थी।
अमनजोत कौर (1 करोड़), जी. कमलिनी (50 लाख), अमेलिया केर (3.00 करोड़ रुपये), शबनम इस्माइल (0.60 करोड़ रुपये), संस्कृति गुप्ता (0.20 करोड़ रुपये), सजना सजीवन (0.75 करोड़ रुपये), राहिला फिरदौस (0.10 करोड़ रुपये), निकोला कैरी (0.30 करोड़ रुपये), पूनम खेमनार (0.10 करोड़ रुपये), त्रिवेणी वशिष्ठ (0.20 करोड़ रुपये), नल्ला रेड्डी (0.10 करोड़ रुपये), साइका इशाक (0.30 करोड़ रुपये), मिली इलिंगवर्थ (0.10 करोड़ रुपये)।
WPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम
नैट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, इस्माइल, जी कामिलिनी, सजीवन सजना, राहिला फिरदौस, निकोला कैरी, संस्कृति गुप्ता, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, साइका इशाक, मिली इलिंगवर्थ