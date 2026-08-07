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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म अप मैच में शतक लगाने के बाद मेहदी हसन मिराज ने दिया बयान, कहा- मेरे लिए थोड़ी मुश्किल..

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में शतक लगाने के बाद बांग्लादेश के बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज ने कहा है कि यह सेंचुरी आत्मविश्वास देगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम परिस्थितियों के अनुसार खेलने की कोशिश करेंगे।

Mehidy Hasan Miraz
मेहदी हसन मिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा शतक ( फाइल फोटो)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। सीसीज शुरू होने से पहले दोनों टीमें अभ्यास मैच खेल रही हैं। अभ्यास मैच का आज दूसरा दिन है। बांग्लादेश के बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज ने इस अभ्यास मैच में शतक जड़ा है। इसके बाद उन्होंने अपनी रणनीतियों के बारे में बात की है।

बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने खुलासा किया है कि आगामी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें जिन अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उनमें खेलने की आदत डालने के लिए वह क्रीज पर अधिक धैर्य रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहदी ने नाबाद 109 रन बनाकर बांग्लादेश को मरारा ओवल में खेले गए दौरे के मैच में खराब शुरुआत से उबरने और 263 रन बनाने में मदद की और दाएं हाथ के बल्लेबाज ने सुझाव दिया कि उनके खेलने के तरीके में बदलाव ने उन्हें सफल होने में मदद की।

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विकेट के हिसाब से ढलना सीख रहा था

मेहदी ने कहा "मैंने साझेदारी बनाने की कोशिश की। शुरुआत में मेरा मकसद रन बनाना नहीं था। मैं विकेट के हिसाब से ढलना सीख रहा था। बाद में जब मुझे मौका मिला, तो रन बनाना आसान हो गया। यही मेरी सोच थी।" उन्होंने आगे कहा "निश्चित रूप से, आगामी टेस्ट मैच को देखते हुए, यह शतक मुझे आत्मविश्वास देगा। अगर मैं आज की तरह ही खेलता रहूं, तो यह मेरे लिए अच्छा होगा। यह टीम के लिए भी अच्छा होगा।"

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मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन…

आगामी मुकाबलों में मेहदी पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट मैच खेलेंगे। बांग्लादेश ने 2003 में खालिद महमूद की टीम के दौरे के बाद से इस बड़ी टीम के खिलाफ घर से दूर कोई लाल गेंद का मैच नहीं खेला है। बांग्लादेश इस समय विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में चौथे स्थान पर है और अगर उसे प्रतियोगिता में शीर्ष टीमों के साथ बने रहना है तो ऑस्ट्रेलिया में उसे दो सकारात्मक परिणाम हासिल करने होंगे। बांग्लादेश की उम्मीदों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद परिस्थितियों के अनुरूप खुद को कैसे ढाल पाती है और मेहदी को उम्मीद है कि उनके साथी खिलाड़ी उनका अनुसरण कर पाएंगे और जल्दी से तालमेल बिठा लेंगे। उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि मैं पहली बार इन परिस्थितियों में खेल रहा था। मैंने तालमेल बिठाने की कोशिश की।"

पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम:

नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), सौम्या सरकार, शादमान इस्लाम, तंजीद हसन, मोमिनुल हक शौराब, मुशफिकुर रहीम, अमित हसन, जेकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज (उपकप्तान), ताइजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, सैयद खालिद अहमद, एबादोत हुसैन चौधरी, मुसफिक हसन, लिटन दास

कब खेले जाएंगे सीरीज के दोनों मैच?

पहला टेस्ट मैच - 13-17 अगस्त, डार्विन

दूसरा टेस्ट - 22-26 अगस्त, मैके।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Mehidy Hasan Miraz
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