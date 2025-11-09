Cricket Logo
आकाश ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बैटर

आकाश ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बैटर

संक्षेप: मेघालय के युवा बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी 11 गेंदों में अर्धशतक ठोककर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड वेन व्हाइट के नाम था।

Sun, 9 Nov 2025 05:04 PM
मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने रविवार को 11 गेंदों में अर्धशतक ठोककर इतिहास रच दिया है। आकाश ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। सूरत के सी.के. पिथवाला ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 2024-25 रणजी ट्रॉफी मैच में आकाश ने सिर्फ 11 गेंदों में 50 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड वेन व्हाइट (12 गेंद) के नाम था, उन्होंने 2012 में लीसेस्टरशायर और एसेक्स के बीच खेले गए मैच में ये रिकॉर्ड बनाया था।

आकाश ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के जड़े। वह यह कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इसके अलावा उन्होंने इस प्रारुप में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकार्ड भी बनाया। उन्होंने लगातार आठ छक्के लगाकर ऐसा किया। उन्होंने 11 गेंदों में अपना रिकॉर्ड अर्धशतक पूरा किया।

आकाश ने यह कारनामा रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मेघालय की ओर से खेलते हुए प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन किया। उन्होंने पारी के 126वें ओवर में लेफ्ट-आर्म स्पिनर लिमर डाबी की गेंदों पर छह छक्के जड़े, और इस तरह वह उस खास क्लब में शामिल हो गए जिसमें इससे पहले केवल रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स थे। दक्षिण अफ्रीका के माइक प्रॉक्टर ने भी लगातार छह छक्के मारे थे, लेकिन वे दो ओवरों में ऐसा कर पाये थे।

एक ओवर में छह छक्के मारने के साथ ही आकाश चौधरी ने रवि शास्त्री के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। रवि शास्त्री ने 1984-85 में बड़ौदा के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में छह छक्के लगाए थे। हालांकि आकाश लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आकाश की इस तूफानी 14 गेंदों की नाबाद 50 रनों की पारी (8 छक्के शामिल) की बदौलत मेघालय ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 628 रन के विशाल स्कोर पर घोषित की।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आकाश ने अपनी पारी की शुरुआत एक डॉट बॉल और दो सिंगल से की, इसके बाद उन्होंने अगली आठ गेंदों पर छक्के मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका अर्धशतक पिछले रिकॉर्ड होल्डर से एक गेंद पहले बना - लीसेस्टरशायर के वेन व्हाइट ने 2012 में 12 गेंदों में यह कारनामा किया था, जबकि क्लाइव इनमैन ने 1965 में केवल 13 गेंदों में अपनी फिफ्टी बनाई थी। हालांकि आकाश ने गेंदों के हिसाब से सबसे तेज हाफ-सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन समय के हिसाब से वह सबसे तेज फिफ्टी बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं उन्हें यह मुकाम हासिल करने में नौ मिनट लगे, जबकि इनमैन ने सिर्फ आठ मिनट लिए थे।

25 साल के आकाश अपना 31वां फर्स्ट-क्लास मैच खेल रहे थे, उन्होंने 2019 में डेब्यू किया था, और इस मैच से पहले तक उन्होंने दो हाफ-सेंचुरी के साथ 14.37 की औसत से 503 रन बनाए थे। उन्होंने 28 वनडे मैच और 30 टी20 मैच भी खेले हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बिहार के खिलाफ मेघालय के मैच में 62 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाते हुए चार छक्के भी जड़े थे।

