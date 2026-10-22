मेगन शूट पर लगा दो मैच का बैन, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने की थी ये गलती; कहा- मैं माफी मांगती हूं
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज मेगन शूट पर दो मैचों का बैन लगा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रिस्क्रिप्शन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर यह फैसला लिया।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने तेज गेंदबाज मेगन शूट पर चिकित्सक की सलाह वाली दवाओं (प्रिस्क्रिप्शन) से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के कारण दो मैचों का बैन लगाया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक बयान में कहा गया, “यह उल्लंघन 'स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन' दिशानिर्देशों के तहत प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं से जुड़ी शर्तों का पालन न करने के कारण हुआ है। यह एक अकेली घटना है जो प्रतियोगिता के दौरान नहीं हुई थी और इसका मकसद खेल में प्रदर्शन को बेहतर बनाना नहीं था।”
इन मैचों में खेल पाएंगी मेगन शूट
बयान में आगे कहा गया, "हम मेगन को जरूरी सहयोग देना जारी रखेंगे और अपने खेल का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों से अपेक्षित मानकों और जिम्मेदारियों को और मजबूत करेंगे।" यह प्रतिबंध सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों पर लागू होगा। इसके चलते, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज अब गुरुवार को नॉर्थ सिडनी ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगी। साथ ही वह 31 अक्टूबर को एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच होने वाले डब्ल्यूबीबीएल 2026 सीजन के शुरुआती मैच से भी बाहर रहेंगी।
'उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, माफी मांगती हूं'
शूट के एक बयान में कहा, “मुझे जो सजा दी गई है, मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करती हूं। मुझसे जो उम्मीदें थीं, उन पर खरा न उतर पाने के लिए मैं माफी मांगती हूं।” 33 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, "इस घटना की वजह से जो ध्यान मेरी ओर गया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मुझे जो समर्थन मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूं। यह घटना प्रतियोगिता के दौरान नहीं हुई थी और इसका प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी मैं समझती हूं कि 'स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन गाइडलाइंस' का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। खिलाड़ियों को इन गाइडलाइंस के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है, और मुझे इनका पालन करना चाहिए था।"
गेंदबाज मेगन शूट ने कब खेला पिछला मैच?
मेगन शूट ने पिछला मैच 14 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला, जो वनडे था। शूट (चार विकेट) और ऐनाबेल सदरलैंड (दो विकेट/ नाबाद74), एलिस पेरी (नाबाद 64) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में बंगलादेश को 164 गेंदे शेष रहते आठ विकेट से शिकस्त दी। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 22.4 ओवरों में दो विकेट पर 175 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों सीरीज 3-0 से अपने नाम की। शूट को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ सीरीज अवॉर्ड से नवाजा गया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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