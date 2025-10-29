Cricket Logo
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी? मेग लैनिंग ने दिया दो टूक जवाब

संक्षेप: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी है? मेग लैनिंग ने इसका दो टूक जवाब दिया है।

Wed, 29 Oct 2025 04:39 PMBhasha
पूर्व कप्तान मेग लैनिंग का मानना ​​है कि भारत के खिलाफ गुरुवार को नवी मुंबई में होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि सात बार की चैंपियन टीम में अविश्वसनीय गहराई है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में अपने रिकॉर्ड आठवें खिताब की तलाश में है और वह टूर्नामेंट में एकमात्र अजेय टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने लीग चरण में भारत को तीन विकेट से हराया था।

लैनिंग ने आईसीसी रिव्यू से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अविश्वसनीय गहराई है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है कि वे एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं हैं।’’ दो बार की विश्व कप विजेता लैनिंग ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया अगर शुरू में कुछ विकेट को भी देता है तब भी उसके पास आगे बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और यही वजह है कि उसका पलड़ा भारी नजर आता है।’’

भाग्य के सहारे अंतिम चार में जगह बनाने वाली भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और उसे उम्मीद रहेगी कि कप्तान हरमनप्रीत कौर आठ साल पहले खेली गई जादुई पारी जैसा करिश्मा दिखाने में सफल रहेंगी। हरमनप्रीत की 2017 में इंग्लैंड के डर्बी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 115 गेंदों में नाबाद 171 रन की पारी एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने महिला क्रिकेट को सुर्खियों में ला दिया था। ऑस्ट्रेलिया पर जीत से न केवल भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आईसीसी खिताब जीतने की उसकी उम्मीदों को भी पंख लग जाएंगे।

भारतीय टीम के प्रदर्शन में अभी तक निरंतरता का अभाव रहा है और उसके पास ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को पराजित करने का यह सुनहरा मौका है लेकिन इसके लिए उसके खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। वर्तमान विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन अभी तक उतार चढ़ाव वाला रहा है। पहले दो मैच में जीत के बाद उसे लगातार तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद उसने अच्छी वापसी की और सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। लेकिन इस दौरान प्रतीका रावल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई जो भारतीय टीम के लिए करारा झटका है क्योंकि यह सलामी बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में चल रही थी।

