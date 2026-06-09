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लंदन के लॉर्ड्स की साख खतरे में, बदली जा सकती हैं 'क्रिकेट के मक्का' की पिचें; झटपट गिर गए थे 40 विकेट

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लंदन के लॉर्ड्स की साख अब खतरे में है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में 40 विकेट जल्दी गिर गए थे। ऐसे में 'क्रिकेट के मक्का' की पिचें बदल सकती हैं। 

लंदन के लॉर्ड्स की साख खतरे में, बदली जा सकती हैं 'क्रिकेट के मक्का' की पिचें; झटपट गिर गए थे 40 विकेट

किकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी चलाता है। एमसीसी इस वजह से निराश है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में 166 ओवर में ही 40 विकेट गिर गए थे। इस पर इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी सवाल उठाया था और कहा था कि ऐसी परिस्थिति में पिच ऐसा बर्ताव करेगी तो फिर टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर खतरे में रहेगा। इस आलोचना के बाद अब खबर है कि एमसीसी लॉर्ड्स में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल कर सकता है।

इंग्लैंड की टीम को 115 रनों से जीत मिली, जबकि बारिश और खराब मौसम से बाधित इस मैच का नतीजा चौथे दिन की सुबह निकल गया। पिच में वैरिएबल बाउंस था, कई गेंदें नीची रह गईं तो कुछ बल्लेबाजों के शरीर पर लगीं और 40 में से 24 बल्लेबाज या तो बोल्ड हुए या एलबीडब्ल्यू के तौर पर आउट हुए। आईसीसी की पिच रेटिंग क्या होगी? यह भी एक सवाल है। ICC अगले हफ़्ते बताएगा कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की राय में पिच ने “बल्ले और गेंद के बीच बराबरी का मुकाबला” होने दिया या नहीं।

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रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि MCC ‘ड्रॉप-इन’ पिच बनाने के लिए तैयार है, जिन्हें लॉर्ड्स की साइट पर कहीं और उगाया और संवारा जाएगा, फिर उन्हें ट्रे में बीच में ले जाया जाएगा या पूरी पिच खोदी जाएगी। हाल के सालों में यह पहली बार नहीं है जब लॉर्ड्स की पिच की बुराई की गई है। पहले भी कई बार इस मैदान पर इस तरह के परिणाम टेस्ट मैच में निकले हैं। इसके अलावा लॉर्ड्स का स्लॉप भी बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए एक समस्या पैदा करता है, जहां बल्लेबाजी करना बहुत कठिन माना जाता है।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच पर एक नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम 39.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई थी। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो 29.5 ओवर में 113 रन ही बना सकी। मामूली सी बढ़त के बाद इंग्लैंड की टीम ने फिर से बल्लेबाजी की। इस बार इंग्लैंड ने 226 रन 56 ओवर में बनाए। न्यूजीलैंड के सामने 254 रनों का लक्ष्य था, लेकिन कीवी टीम 40.3 ओवर में 138 रनों पर सिमट गई और मैच 115 रनों से हार गई। कई बार बारिश ने मैच में बाधा भी डाली। इसी वजह से मैच चौथे दिन तक गया था।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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