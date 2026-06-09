लंदन के लॉर्ड्स की साख खतरे में, बदली जा सकती हैं 'क्रिकेट के मक्का' की पिचें; झटपट गिर गए थे 40 विकेट
लंदन के लॉर्ड्स की साख अब खतरे में है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में 40 विकेट जल्दी गिर गए थे। ऐसे में 'क्रिकेट के मक्का' की पिचें बदल सकती हैं।
किकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी चलाता है। एमसीसी इस वजह से निराश है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में 166 ओवर में ही 40 विकेट गिर गए थे। इस पर इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी सवाल उठाया था और कहा था कि ऐसी परिस्थिति में पिच ऐसा बर्ताव करेगी तो फिर टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर खतरे में रहेगा। इस आलोचना के बाद अब खबर है कि एमसीसी लॉर्ड्स में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल कर सकता है।
इंग्लैंड की टीम को 115 रनों से जीत मिली, जबकि बारिश और खराब मौसम से बाधित इस मैच का नतीजा चौथे दिन की सुबह निकल गया। पिच में वैरिएबल बाउंस था, कई गेंदें नीची रह गईं तो कुछ बल्लेबाजों के शरीर पर लगीं और 40 में से 24 बल्लेबाज या तो बोल्ड हुए या एलबीडब्ल्यू के तौर पर आउट हुए। आईसीसी की पिच रेटिंग क्या होगी? यह भी एक सवाल है। ICC अगले हफ़्ते बताएगा कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की राय में पिच ने “बल्ले और गेंद के बीच बराबरी का मुकाबला” होने दिया या नहीं।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि MCC ‘ड्रॉप-इन’ पिच बनाने के लिए तैयार है, जिन्हें लॉर्ड्स की साइट पर कहीं और उगाया और संवारा जाएगा, फिर उन्हें ट्रे में बीच में ले जाया जाएगा या पूरी पिच खोदी जाएगी। हाल के सालों में यह पहली बार नहीं है जब लॉर्ड्स की पिच की बुराई की गई है। पहले भी कई बार इस मैदान पर इस तरह के परिणाम टेस्ट मैच में निकले हैं। इसके अलावा लॉर्ड्स का स्लॉप भी बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए एक समस्या पैदा करता है, जहां बल्लेबाजी करना बहुत कठिन माना जाता है।
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच पर एक नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम 39.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई थी। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो 29.5 ओवर में 113 रन ही बना सकी। मामूली सी बढ़त के बाद इंग्लैंड की टीम ने फिर से बल्लेबाजी की। इस बार इंग्लैंड ने 226 रन 56 ओवर में बनाए। न्यूजीलैंड के सामने 254 रनों का लक्ष्य था, लेकिन कीवी टीम 40.3 ओवर में 138 रनों पर सिमट गई और मैच 115 रनों से हार गई। कई बार बारिश ने मैच में बाधा भी डाली। इसी वजह से मैच चौथे दिन तक गया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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