भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर MCC ने तोड़ी चुप्पी, क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था ने रखा अपना पक्ष
पिछले साल आपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंटों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है। इस पर एमसीसी ने अपना पक्ष रखा है।
भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों में हाथ नहीं मिलाने की नीति पर पूछे गए सवाल पर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट प्रमुख फ्रेजर स्टीवर्ट ने सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे क्रिकेट से परे होते हैं और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर बोलना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा, ''हमारे नियंत्रण में केवल इतना है कि मैदान पर खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करें, अंपायरों और उनके फैसलों का सम्मान करें तथा खेल की गरिमा बनाए रखें।''
स्टीवर्ट ने इस मौके पर संकेत दिया कि एमसीसी टेस्ट क्रिकेट में भी नो-बॉल के बाद फ्री हिट देने के प्रावधान पर विचार कर सकता है। फिलहाल यह नियम सीमित ओवरों के क्रिकेट में लागू है। उन्होंने कहा, ''इस विषय पर चर्चा हुई है, लेकिन फिलहाल सभी प्रारूपों में फ्री हिट लागू करने का फैसला नहीं किया गया है। हालांकि, भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है।''
भारत ने किया बॉयकॉट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल से भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप और आईसीसी प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता के प्रदर्शन के तौर पर देखा गया है।
भारतीय टीमों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा बलों के साथ एकजुटता जताने के लिए नकवी से अपनी-अपनी ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। बीसीसीआई का कहना रहा है कि उसकी टीमें नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगी, जबकि पाकिस्तानी मंत्री ने जोर देकर कहा है कि भारत को ट्रॉफी व्यक्तिगत रूप से उनसे ही लेनी होगी।
यह गतिरोध 2025 के पुरुष एशिया कप और इस साल के महिला सत्र के दौरान भी जारी रहा। दोनों भारतीय टीमों ने नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की। बीसीसीआई ने एसीसी से अपने उपाध्यक्ष को पुरस्कार समारोह आयोजित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण ट्रॉफियां बिना किसी के लिए रह गईं।
मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट प्रमुख फ्रेजर स्टीवर्ट ने रविवार को कहा कि क्रिकेट गेंद पर रेगमाल (सैंडपेपर) का इस्तेमाल खेल के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसके लिए दी गई सजा उचित थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया यह विवाद जल्द ही पीछे छूट जाएगा और क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी।
वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन टेस्ट के दौरान सामने आया रेगमाल विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में इस मामले को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इसके बाद क्रिकेट जगत में एक बार फिर इस प्रकरण पर बहस छिड़ गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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