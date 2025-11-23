मजाक बना रखा है टेस्ट क्रिकेट को…जब बीच मैच में कुलदीप यादव पर भड़के ऋषभ पंत; VIDEO

संक्षेप: ऋषभ पंत ने कहा कि यार 30 सेकंड का टाइमर है, घर पर खेल रहे हो क्या? एक बॉल डाल जल्दी…यार कुलदीप, दोनों बार वॉर्निंग ले ली है। पूरा एक ओवर थोड़ी ना चाहिए…मजाक बना रखा है टेस्ट क्रिकेट को।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुवाहटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से इस मैच में ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। गुवाहटी टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान ऋषभ पंत स्पिनर कुलदीप यादव पर भड़कते हुए नजर आए। दरअसल, ऋषभ पंत के गुस्से की वजह से अंपायर द्वारा मिली 2 वॉर्निंग थी। पहली पारी के दौरान ऋषभ पंत दो बार स्लो ओवर रेट के चलते अंपायर की डांट खा चुके थे, अगर तीसरी बार वह गलती करते है तो भारतीय टीम पर 5 मैच का जुर्माना लगेगा। इस जुर्माने से बचने के लिए ही पंत ने कुलदीप यादव को डांट लगाई।

बता दें, टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर के खत्म होने के बाद फील्डिंग टीम को दूसरा ओवर शुरू करने के लिए 30 सेकंट का टाइम मिलता है। अगर तय समय में ओवर शुरू नहीं होता अंपायर कप्तान को वॉर्निंग देते हैं। दो बार वॉर्निंग मिलने के बाद भी अगर फील्डिंग टीम नहीं सुधरती तो उन पर 5 रन की पेनेल्टी लगती है।

ऋषभ पंत को पहले ही दो वॉर्निंग मिल चुकी है, जब कुलदीप यादव फिर से ओवर शुरू करने में देरी करने लगे तो पंत भड़क गए। उन्होंने कहा, “यार 30 सेकंड का टाइमर है, घर पर खेल रहे हो क्या? एक बॉल डाल जल्दी…यार कुलदीप, दोनों बार वॉर्निंग ले ली है। पूरा एक ओवर थोड़ी ना चाहिए…मजाक बना रखा है टेस्ट क्रिकेट को।”