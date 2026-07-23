2 साल बाद वापसी पर चमके मयंक यादव, कहा- जीत में देश के लिए योगदान काफी खास क्षण होता है

तेज गेंदबाज मयंक यादव ने चोट के बाद मैदान पर शानदार वापसी करते हुए पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीता। उन्होंने मैच के बाद कहा कि जीत में देश के लिए योगदान देना उनके लिए बेहद गर्व की बात है।

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जिताऊ प्रदर्शन किया। उन्होंने पावरप्ले में दो विकेट लेकर जिम्बाब्वे को अच्छी शुरुआत करने से रोका और मैच के दौरान काफी किफायती गेंदबाजी की। करीब दो साल बाद टीम में वापसी कर रहे मयंक को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि देश की जीत में योगदान देकर काफी अच्छा लगता है। भारत ने हरारे में खेले गए पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया। विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अर्धशतक लगाया, जिससे भारत ने 14वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया।

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मयंक यादव (18 रन पर दो विकेट) ने कहा कि उन्हें ऐसी पिच पर गेंदबाजी करने में मजा आया जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। प्लेयर ऑफ द मैच मयंक यादव ने कहा, ''जब भी आप जीत में देश के लिए योगदान देते हैं तो यह काफी खास क्षण होता है, ख़ास तौर पर जब आप काफ़ी समय बाद वापसी करते हैं। विकेट काफी अच्छी थी और विकेट से मुझे काफी मदद मिल रही थी। खासकर भारत में खेलने के बाद। मैं पहली बार जिम्बाब्वे में खेल रहा हूं। इस विकेट पर गेंदबाजी करने में मजी आ रहा था। विकेट में बाउंस थी और ऑफ़ द विकेट गेंद सीम भी कर रही थी इसलिए मैं हिट द डेक गेंदबाजी कर रहा था। हमारी अच्छी शुरुआत हुई थी और पहली ही गेंद पर हमें विकेट मिला था।''

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुरुवार को हरारे परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए अपने गेंदबाजों की तारीफ की और कहा कि पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे पर मिली शानदार जीत से उनकी टीम को सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए जरूरी आत्मविश्वास मिलेगा। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन पर रोकने के बाद 40 गेंद शेष रहते सात विकेट से आसान जीत दर्ज की। अय्यर ने इस प्रदर्शन को पूरी टीम की कोशिश बताया, हालांकि उन्होंने माना कि बल्लेबाजी पूरी तरह आसान नहीं थी।

लड़कों ने जबरदस्त खेल दिखा मैच के बाद अय्यर ने कहा, ''मुझे लगता है कि लड़कों ने जबरदस्त खेल दिखाया। अपनी पहली जीत से मैं बहुत खुश हूं। गुड लेंथ से उछाल मिल रहा था और वह असमान था। मुझे लगा कि दोनों पारियों में ऐसा ही था। मयंक ने जो शुरुआत दी, वह बहुत अच्छी थी।''

श्रेयस आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी कप्तानी में सीरीज गंवाने के बाद यहां आए थे। कप्तान ने कहा कि इस शानदार शुरुआत से भारत को फायदा होगा क्योंकि इसी मैदान पर दो और मैच खेले जाने हैं।

उन्होंने कहा, ''हम यहां दो और मैच खेलने वाले हैं इसलिए आज के प्रदर्शन से सभी को कुछ आत्मविश्वास मिला है।'' अय्यर ने युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का भी समर्थन किया और कहा कि हालात की जानकारी होने से इस युवा खिलाड़ी को फायदा होगा।