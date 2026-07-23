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2 साल बाद वापसी पर चमके मयंक यादव, कहा- जीत में देश के लिए योगदान काफी खास क्षण होता है

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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तेज गेंदबाज मयंक यादव ने चोट के बाद मैदान पर शानदार वापसी करते हुए पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीता। उन्होंने मैच के बाद कहा कि जीत में देश के लिए योगदान देना उनके लिए बेहद गर्व की बात है।

मयंक यादव
मयंक यादव

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जिताऊ प्रदर्शन किया। उन्होंने पावरप्ले में दो विकेट लेकर जिम्बाब्वे को अच्छी शुरुआत करने से रोका और मैच के दौरान काफी किफायती गेंदबाजी की। करीब दो साल बाद टीम में वापसी कर रहे मयंक को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि देश की जीत में योगदान देकर काफी अच्छा लगता है। भारत ने हरारे में खेले गए पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया। विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अर्धशतक लगाया, जिससे भारत ने 14वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया।

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मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मयंक यादव (18 रन पर दो विकेट) ने कहा कि उन्हें ऐसी पिच पर गेंदबाजी करने में मजा आया जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। प्लेयर ऑफ द मैच मयंक यादव ने कहा, ''जब भी आप जीत में देश के लिए योगदान देते हैं तो यह काफी खास क्षण होता है, ख़ास तौर पर जब आप काफ़ी समय बाद वापसी करते हैं। विकेट काफी अच्छी थी और विकेट से मुझे काफी मदद मिल रही थी। खासकर भारत में खेलने के बाद। मैं पहली बार जिम्बाब्वे में खेल रहा हूं। इस विकेट पर गेंदबाजी करने में मजी आ रहा था। विकेट में बाउंस थी और ऑफ़ द विकेट गेंद सीम भी कर रही थी इसलिए मैं हिट द डेक गेंदबाजी कर रहा था। हमारी अच्छी शुरुआत हुई थी और पहली ही गेंद पर हमें विकेट मिला था।''

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुरुवार को हरारे परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए अपने गेंदबाजों की तारीफ की और कहा कि पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे पर मिली शानदार जीत से उनकी टीम को सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए जरूरी आत्मविश्वास मिलेगा। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन पर रोकने के बाद 40 गेंद शेष रहते सात विकेट से आसान जीत दर्ज की। अय्यर ने इस प्रदर्शन को पूरी टीम की कोशिश बताया, हालांकि उन्होंने माना कि बल्लेबाजी पूरी तरह आसान नहीं थी।

लड़कों ने जबरदस्त खेल दिखा

मैच के बाद अय्यर ने कहा, ''मुझे लगता है कि लड़कों ने जबरदस्त खेल दिखाया। अपनी पहली जीत से मैं बहुत खुश हूं। गुड लेंथ से उछाल मिल रहा था और वह असमान था। मुझे लगा कि दोनों पारियों में ऐसा ही था। मयंक ने जो शुरुआत दी, वह बहुत अच्छी थी।''

श्रेयस आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी कप्तानी में सीरीज गंवाने के बाद यहां आए थे। कप्तान ने कहा कि इस शानदार शुरुआत से भारत को फायदा होगा क्योंकि इसी मैदान पर दो और मैच खेले जाने हैं।

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उन्होंने कहा, ''हम यहां दो और मैच खेलने वाले हैं इसलिए आज के प्रदर्शन से सभी को कुछ आत्मविश्वास मिला है।'' अय्यर ने युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का भी समर्थन किया और कहा कि हालात की जानकारी होने से इस युवा खिलाड़ी को फायदा होगा।

उन्होंने कहा, ''वैभव यहां खेल चुके हैं। उन्होंने अंडर-19 विश्व कप फाइनल में 175 रन बनाए थे इसलिए उन्हें यहां के हालात का पता है।'' भारत के 15 साल के बल्लेबाज सूर्यवंशी पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

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हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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