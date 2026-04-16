कौन है मयंक रावत? पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई के लिए किया डेब्यू
मयंक रावत को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला। रावत ने घरेलू क्रिकेट में काफी दमदार प्रदर्शन किया है।
मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 24वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम को बदलाव के साथ उतरना पड़ा। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और मिचेल सैंटनर इस मैच से बाहर रहे, उनकी जगह पर क्विंटन डिकॉक और मयंक रावत को मौका मिला। डिकॉक ने पहले ही मैच में शतक जड़ दिया। वहीं रावत को अपना हुनर दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अपना डेब्यू मैच खेलने उतरे मयंक को हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कैप सौंपी।
मयंक रावत को मुंबई इंडियंस की टीम ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था। उन्हें मुंबई ने घरेलू प्रदर्शन को देखते हुए चुना था। रावत ने जूनियर क्रिकेट में शुरुआती दौर में ही प्रभावित किया था। उन्होंने अंडर-14 स्तर पर हरियाणा के खिलाफ 220 रनों की शानदार पारी खेली और इसके तुरंत बाद 244 रनों की एक और विशाल पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
पंजाब किंग्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को मुंबई इंडियंस को सात विकेट से हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई। इस जीत से टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम पंजाब किंग्स पांच मैच में नौ अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। मुंबई की टीम इतने ही मैच में दो अंक के साथ नौवें स्थान पर है। इससे पहले मौजूदा सत्र में अपना पहला मैच खेल रहे डिकॉक ने 60 गेंद में सात छक्कों और आठ चौकों से नाबाद 112 रन की पारी खेलने के अलावा नमन धीर (50 रन, 31 गेंद, तीन चौके, तीन छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी की जिससे मुंबई इंडियन्स ने छह विकेट पर 195 रन बनाए।
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पंजाब किंग्स की टीम मुंबई के 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रभसिमरन की 39 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों से नाबाद 80 रन की पारी की और कप्तान श्रेयस अय्यर (66 रन, 35 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी बदौलत 16.3 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन बनाकर आसान जीत दर्ज करने में सफल रही। मुम्बई इंडियंस की यह पांच मैचों में लगातार चौथी हार है। मुंबई इंडियंस की टीम इस समय पॉइट्स टेबल में नौवें स्थान पर है। मंबई इंडियंस ने चोटिल रोहित शर्मा और बीमार मिचेल सेंटनर की जगह क्विंटन डिकॉक और मयंक रावत को मौका दिया है। पंजाब ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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