Mayank Agarwal Gets KSCA Award for Scoring 651 runs Rahul Dravid's son Anvay Dravid also got lucky 651 रन बनाने के लिए मयंक अग्रवाल को मिला ये अवॉर्ड, राहुल द्रविड़ के बेटे की भी चमकी किस्मत, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Mayank Agarwal Gets KSCA Award for Scoring 651 runs Rahul Dravid's son Anvay Dravid also got lucky

651 रन बनाने के लिए मयंक अग्रवाल को मिला ये अवॉर्ड, राहुल द्रविड़ के बेटे की भी चमकी किस्मत

KSCA Annual Awards: अनुभवी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) का अवॉर्ड मिला है। राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ की भी किस्मत चमकी है।

Md.Akram बेंगलुरु, भाषाSun, 5 Oct 2025 10:22 PM
share Share
Follow Us on
651 रन बनाने के लिए मयंक अग्रवाल को मिला ये अवॉर्ड, राहुल द्रविड़ के बेटे की भी चमकी किस्मत

भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल, दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ और प्रतिभाशाली युवा आर स्मरण को रविवार को बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के वार्षिक पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। मयंक को विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक की ओर से सबसे अधिक रन बनाने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने पिछले सत्र में 93 की औसत से 651 रन बनाए।

आर स्मरण रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने के लिए को पुरस्कार मिला। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सात मैचों में 64.50 की औसत से 516 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल हैं। गेंदबाजी श्रेणी में वार्षिक पुरस्कार वासुकी कौशिक को मिला। कौशिक ने 23 विकेट चटकाए। वह हालांकि आगामी 2025-26 घरेलू सत्र से पहले गोवा की टीम से जुड़ गए हैं।

ये भी पढ़ें:प्लेयर ऑफ द मैच रहे जडेजा ने द्रविड़ के रिकॉर्ड की बराबरी की, अब सचिन पर निशाना

अन्वय द्रविड़ को अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में कर्नाटक की ओर से सर्वाधिक रन बनाने के लिए लगातार दूसरे वर्ष सम्मानित किया गया। कर्नाटक और मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज के.एल. श्रीजीत को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 213 रनों के साथ सर्वाधिक रन बनाने के लिए पुरस्कार मिला।

ये भी पढ़ें:RR में द्रविड़ की जगह लेगा ये महान बल्लेबाज, IPL 2026 के लिए शुरू की प्लानिंग

लेग-स्पिनर श्रेयस गोपाल ने 14 विकेट लेकर गेंदबाजी श्रेणी का पुरस्कार अपने नाम किया। इसके अलावा मलेशिया में इस साल की शुरुआत में आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय अंडर-19 महिला टीम का हिस्सा रही निकी प्रसाद, मिथिला विनोद और ‘परफॉर्मेंस एनालिस्ट’ माला रंगास्वामी को भी सम्मानित किया गया।

Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |