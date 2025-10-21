मुझे यकीन है कि फिर से ऐसा करेंगे…कोहली की किस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया?

संक्षेप: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। मैथ्यू शॉर्ट ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट कोहली की किस कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है? ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट का मानना ​​है कि उनकी टीम के तेज गेंदबाज गुरुवार को एडिलेड दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों के खिलाफ हाल की कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे। पर्थ में सीरीज के पहले मैच में शून्य पर आउट हुए कोहली एडिलेड ओवल में वापसी करने के लिए बेताब होंगे जो विदेशी सरजमीं पर उनका सबसे सफल मैदान हैं। इस मैदान पर उन्होंने पांच अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं और सभी प्रारूपों में 65 की औसत से रन बनाए हैं।

'यकीन है कि फिर से ऐसा ही करेंगे' शॉर्ट ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं तेज गेंदबाजों की बैठक में नहीं था लेकिन ऐसा लगता है कि वह (कोहली) हाल ही में इसी तरह आउट हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हॉफ (जोश हेजलवुड) और स्टार्सी (मिचेल स्टार्क) जैसे कुछ खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ काफी गेंदबाजी की है और वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।’’ शॉर्ट ने कहा, ‘‘पर्थ में उन्होंने परिस्थितियों को अपना काम करने दिया। विकेट पर थोड़ी स्विंग और थोड़ी सी उछाल थी इसलिए मुझे यकीन है कि वे फिर से ऐसा ही करेंगे।’’ भारत को पहले वनडे में ऑप्टस स्टेडियम में 42,423 दर्शकों की मौजूदगी में भारी समर्थन मिला था जिनमें से अधिकांश सात महीने से अधिक समय के बाद रोहित शर्मा और कोहली की टीम में वापसी देखने आए थे। खेल के अन्य प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद ये दोनों पूर्व कप्तान नौ मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में लौटे हैं। दोनों ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी जबकि सिर्फ वनडे मुकाबले खेलने का फैसला किया। पिछले साल भारत की विश्व कप जीत के बाद दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से भी संन्यास ले लिया था।

'विराट कोहली आए तो बस नारे लगे' शॉर्ट ने कहा, ‘‘जब रोहित या (शुभमन) गिल उस दिन (पर्थ में) आउट हुए और फिर कोहली आए तो बस नारे लगे। जब वह मैदान पर उतर रहे होते थे तो बल्लेबाज के रूप में मैदान से बाहर जाते समय आपको बहुत बुरा महसूस होता था। यह एक शानदार अनुभव है।’’ रोहित और कोहली दोनों ही अपने वापसी वाले मैच में लय में नहीं दिखे और क्रमशः आठ और शून्य रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन की पारी खेलकर टीम को बारिश से प्रभावित मैच में सात विकेट से जीत दिलाई। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है इसलिए बृहस्पतिवार को एडीलेड में होने वाला मैच जीतना जरूरी है जिससे कि वह सीरीज में बने रह सके। शॉर्ट जैसे खिलाड़ियों के लिए दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 विश्व कप से पहले यह सीमित ओवरों की सीरीज काफी अहम है। मोहाली में भारत के खिलाफ पदार्पण करने के बाद से दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चोटों और उतार-चढ़ाव भरी भूमिकाओं का सामना किया है। उन्होंने आठवें नंबर से शुरुआत करते हुए मौजूदा सीरीज में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की लेकिन अब भी फॉर्म की तलाश में हैं।